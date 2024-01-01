Знадобилося 9 донорів: в перинатальному у Луцьку врятували жінку з кровотечею





Про це Ірина Горавська. З її слів, серед поліцейських знайти трьох донорів, які оперативно приїхали для донації.



Нині пацієнтка, 34-річна Катерина, перебуває в реанімації Волинського обласного перинатального центру. "Дуже вдячна лікарям і поліцейським, всі допомагали. Цілу ніч збирали людей, мені розповідали. Особисто кожному низький уклін, як кажуть, їм кожному", — сказала жінка.



Що сталося і як луцькі медики шукали донорів для пацієнтки



У ніч проти вівторка, 23 липня, пацієнтка Катерина потрапила на операційний стіл із масивною кровотечею, зазначив лікар-анестезіолог Іван Вороблевський. Лікарі провели в операційній орієнтовно п'ять годин.



"Тут були лічені хвилини. Кровотеча продовжувалася, ми кров поповнювали. Цей випадок був надзвичайно важкий", — зазначив медик.



Для поповнення крововтрати необхідна була кров, тобто не із запасів, а перелита одразу від донора, розповідає генеральна директорка Волинського медоб’єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська.



З її слів, вперше довелося серед ночі шукати зовнішніх донорів, адже без цієї допомоги зберегти здоров'я пацієнтки було неможливо.



"Коли ми вичерпали ресурси власних донорів, які могли прийти, ми звернулися до поліції, зателефонувавши на "102". Вони люб’язно відгукнулися і до нас до четвертої ранку приходили молоді, можна сказати юні здорові люди, які нам допомогли врятувати життя", — каже керівниця медзакладу.



Один із трьох патрульних поліцейських, які були донорами для Катерини, став 30-річний Євген Остапук. Він розповів: орієнтовно о першій годині ночі, коли вже спав вдома, подзвонив командир і сказав, що його четверта група крові необхідна для порятунку жінки. Інформація про групу крові усіх патрульних є в службовій базі, сказав поліцейський.



"Дружина запитала: "Куди?" Кажу: "Жінка помирає, треба рятувати і поїхав". Я зібрався буквально за 5-7 хвилин, мене забрали і завезли в перинатальний центр. Завели мене під саму палату, під реанімацію, де була ця жіночка і безпосередньо вже брали кров", — сказав Євген Остапук.



Під час таких критичних ситуацій кров для пацієнтів здають усі медики, в кого відповідна група крові, розповів завідувач гінекологічного відділення Микола Тригуб.



"І медсестри, і санітарки, і лікарі. Викликаються навіть, якщо є рідка група крові, медпрацівники викликаються з дому. Привозили не тільки медпрацівників, а навіть родичів медпрацівників приїжджали і здавали кров", — сказав лікар.



Що спричинило масивну кровотечу в жінки та які фактори ускладнювали її порятунок – цю інформацію в перинатальному не розголошують, посилаючись на лікарську таємницю. Під час операції, розповідає гендиректорка Ірина Горавська, жінці перелили понад 3 літри крові. Зараз стан пацієнтки – задовільний.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку лікарі обласного перинатального центру серед ночі шукали дев'ять донорів для жінки, яка стікала кров’ю. Для збереження життя пацієнтки з четвертою групою крові медики звернулися на лінію "102".Про це Суспільному розповіла генеральна директорка медичного закладу. З її слів, серед поліцейських знайти трьох донорів, які оперативно приїхали для донації.Нині пацієнтка, 34-річна Катерина, перебуває в реанімації Волинського обласного перинатального центру. "Дуже вдячна лікарям і поліцейським, всі допомагали. Цілу ніч збирали людей, мені розповідали. Особисто кожному низький уклін, як кажуть, їм кожному", — сказала жінка.У ніч проти вівторка, 23 липня, пацієнтка Катерина потрапила на операційний стіл із масивною кровотечею, зазначив лікар-анестезіолог. Лікарі провели в операційній орієнтовно п'ять годин."Тут були лічені хвилини. Кровотеча продовжувалася, ми кров поповнювали. Цей випадок був надзвичайно важкий", — зазначив медик.Для поповнення крововтрати необхідна була кров, тобто не із запасів, а перелита одразу від донора, розповідає генеральна директорка Волинського медоб’єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська.З її слів, вперше довелося серед ночі шукати зовнішніх донорів, адже без цієї допомоги зберегти здоров'я пацієнтки було неможливо."Коли ми вичерпали ресурси власних донорів, які могли прийти, ми звернулися до поліції, зателефонувавши на "102". Вони люб’язно відгукнулися і до нас до четвертої ранку приходили молоді, можна сказати юні здорові люди, які нам допомогли врятувати життя", — каже керівниця медзакладу.Один із трьох патрульних поліцейських, які були донорами для Катерини, став 30-річний. Він розповів: орієнтовно о першій годині ночі, коли вже спав вдома, подзвонив командир і сказав, що його четверта група крові необхідна для порятунку жінки. Інформація про групу крові усіх патрульних є в службовій базі, сказав поліцейський."Дружина запитала: "Куди?" Кажу: "Жінка помирає, треба рятувати і поїхав". Я зібрався буквально за 5-7 хвилин, мене забрали і завезли в перинатальний центр. Завели мене під саму палату, під реанімацію, де була ця жіночка і безпосередньо вже брали кров", — сказав Євген Остапук.Під час таких критичних ситуацій кров для пацієнтів здають усі медики, в кого відповідна група крові, розповів завідувач гінекологічного відділення Микола Тригуб."І медсестри, і санітарки, і лікарі. Викликаються навіть, якщо є рідка група крові, медпрацівники викликаються з дому. Привозили не тільки медпрацівників, а навіть родичів медпрацівників приїжджали і здавали кров", — сказав лікар.Що спричинило масивну кровотечу в жінки та які фактори ускладнювали її порятунок – цю інформацію в перинатальному не розголошують, посилаючись на лікарську таємницю. Під час операції, розповідає гендиректорка Ірина Горавська, жінці перелили понад 3 літри крові. Зараз стан пацієнтки – задовільний.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію