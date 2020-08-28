На Харківщині сталась стрілянина між українськими військовими, троє загиблих

На Харківщині сталась стрілянина між українськими військовими, троє загиблих
Вчора, 24 липня, у Харківській області військовослужбовці одного з підрозділів застосували вогнепальну зброю на підґрунті особистих взаємовідносин.

Про це повідомляє пресслужба ОСУВ “Хортиця”, пише LB.ua.

“Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поранених військовослужбовців доставили до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога.

Стан поранених наразі важкий.

На місці події працюють Військова служба правопорядку та правоохоронні органи.

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Теги: Харківщина, стрілянина
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