На Харківщині сталась стрілянина між українськими військовими, троє загиблих





Про це повідомляє пресслужба ОСУВ “Хортиця”, пише



“Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення”, - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що поранених військовослужбовців доставили до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога.



Стан поранених наразі важкий.



На місці події працюють Військова служба правопорядку та правоохоронні органи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 24 липня, у Харківській області військовослужбовці одного з підрозділів застосували вогнепальну зброю на підґрунті особистих взаємовідносин.Про це повідомляє пресслужба ОСУВ “Хортиця”, пише LB.ua “Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення”, - йдеться у повідомленні.Зазначається, що поранених військовослужбовців доставили до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога.Стан поранених наразі важкий.На місці події працюють Військова служба правопорядку та правоохоронні органи.

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