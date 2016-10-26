Водій, який скоїв ДТП на Набережній, був п'яний





Про це патрульні написали на своїй



З’ясувалося, що водій автомобіля BMW здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, внаслідок цього здійснив зіткнення з вантажівкою ГАЗ 3302.



Під час спілкування із винуватцем, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік пройшов огляд у медичному закладі. Результат — 2, 01 проміле.



Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.



Інспектори на керманича склали два протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Патрульна поліція повідомила деталі ДТП, яка трапилася у середу, 24 липня, близько 20-ї години, на вулиці Набережній у Луцьку.Про це патрульні написали на своїй сторінці З’ясувалося, що водій автомобіля BMW здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, внаслідок цього здійснив зіткнення з вантажівкою ГАЗ 3302.Під час спілкування із винуватцем, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік пройшов огляд у медичному закладі. Результат — 2, 01 проміле.Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.Інспектори на керманича склали два протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.

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