Водій, який скоїв ДТП на Набережній, був п'яний
Сьогодні, 10:21
Патрульна поліція повідомила деталі ДТП, яка трапилася у середу, 24 липня, близько 20-ї години, на вулиці Набережній у Луцьку.
Про це патрульні написали на своїй сторінці.
З’ясувалося, що водій автомобіля BMW здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, внаслідок цього здійснив зіткнення з вантажівкою ГАЗ 3302.
Під час спілкування із винуватцем, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік пройшов огляд у медичному закладі. Результат — 2, 01 проміле.
Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.
Інспектори на керманича склали два протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.
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Про це патрульні написали на своїй сторінці.
З’ясувалося, що водій автомобіля BMW здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, внаслідок цього здійснив зіткнення з вантажівкою ГАЗ 3302.
Під час спілкування із винуватцем, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік пройшов огляд у медичному закладі. Результат — 2, 01 проміле.
Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.
Інспектори на керманича склали два протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.
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