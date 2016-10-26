Водій, який скоїв ДТП на Набережній, був п'яний

Водій, який скоїв ДТП на Набережній, був п'яний
Патрульна поліція повідомила деталі ДТП, яка трапилася у середу, 24 липня, близько 20-ї години, на вулиці Набережній у Луцьку.

Про це патрульні написали на своїй сторінці.

З’ясувалося, що водій автомобіля BMW здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, внаслідок цього здійснив зіткнення з вантажівкою ГАЗ 3302.

Під час спілкування із винуватцем, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік пройшов огляд у медичному закладі. Результат — 2, 01 проміле.

Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.

Інспектори на керманича склали два протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.
Водій, який скоїв ДТП на Набережній, був п'яний
Водій, який скоїв ДТП на Набережній, був п'яний

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Теги: Поліція, ДТП, П'яний водій
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