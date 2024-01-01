Росія атакувала Житомирщину: пошкоджені близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури
Сьогодні, 10:06
Сьогодні вночі, 25 липня, ворог завдав масованої атаки дронами-камікадзе по Житомирщині.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.
Сили протиповітряної оборони вели інтенсивну "антишахедну" роботу та вразили більшість з близько 10 повітряних цілей.
Внаслідок падіння уламків та ударною хвилею від влучання пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт.
Жертв та постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків.
Голова ОВА зазначив, що громадянам чиї будівлі зазнали ушкоджень буде надана необхідна для відновлення допомога.
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Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.
Сили протиповітряної оборони вели інтенсивну "антишахедну" роботу та вразили більшість з близько 10 повітряних цілей.
Внаслідок падіння уламків та ударною хвилею від влучання пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт.
Жертв та постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків.
Голова ОВА зазначив, що громадянам чиї будівлі зазнали ушкоджень буде надана необхідна для відновлення допомога.
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