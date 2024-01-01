Вночі ППО збила 25 дронів: ще 3 локаційно втрачені після перетину кордону з Румунією

У ніч на 25 липня 2024 року захисники неба збили 25 ворожих "шахедів". Всього окупанти запустили 38 ударних дронів.Про це повідомив компандувач Повітряних силРосіяни атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда, що в Криму та із Приморсько-Ахтарська У РФ.Ворог атакував об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема – південь Одеської області та центральні регіони України.Відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА. Ще три «шахеди» локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією.Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.