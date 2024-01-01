Постраждав пішохід та пасажирка автобуса: повідомили деталі двох ДТП на Соборності

ДТП з постраждалою пасажиркою

У Луцьку упродовж години трапилося дві ДТП з постраждалими. Обидві автопригоди трапилися ввечері 24 липня на проспекті Соборності.Про це журналістамповідомили у ГУНП у Волинській області.За їхньою інформацією, близько 19-ої години 29-річний львів’янин, керуючи автомобілем Ford Escort, здійснив наїзд на пішохода, 36-річного лучанина, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.Трохи пізніше поблизу торгового центру Гостинець по проспекті Соборності зіткнулися маршрутне таксі Citea LLE та Renault Megane.У результаті зіткнення постраждала 38-річна лучанка, пасажирка маршрутного такі, не госпіталізовувалась.За обома фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.