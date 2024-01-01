Постраждав пішохід та пасажирка автобуса: повідомили деталі двох ДТП на Соборності
Сьогодні, 10:05
У Луцьку упродовж години трапилося дві ДТП з постраждалими. Обидві автопригоди трапилися ввечері 24 липня на проспекті Соборності.
Про це журналістам ІА ВолиньPost повідомили у ГУНП у Волинській області.
За їхньою інформацією, близько 19-ої години 29-річний львів’янин, керуючи автомобілем Ford Escort, здійснив наїзд на пішохода, 36-річного лучанина, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Трохи пізніше поблизу торгового центру Гостинець по проспекті Соборності зіткнулися маршрутне таксі Citea LLE та Renault Megane.
У результаті зіткнення постраждала 38-річна лучанка, пасажирка маршрутного такі, не госпіталізовувалась.
За обома фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це журналістам ІА ВолиньPost повідомили у ГУНП у Волинській області.
За їхньою інформацією, близько 19-ої години 29-річний львів’янин, керуючи автомобілем Ford Escort, здійснив наїзд на пішохода, 36-річного лучанина, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Трохи пізніше поблизу торгового центру Гостинець по проспекті Соборності зіткнулися маршрутне таксі Citea LLE та Renault Megane.
У результаті зіткнення постраждала 38-річна лучанка, пасажирка маршрутного такі, не госпіталізовувалась.
За обома фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Водій, який скоїв ДТП на Набережній, був п'яний
Сьогодні, 10:21
Росія атакувала Житомирщину: пошкоджені близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури
Сьогодні, 10:06
Постраждав пішохід та пасажирка автобуса: повідомили деталі двох ДТП на Соборності
Сьогодні, 10:05
Вночі ППО збила 25 дронів: ще 3 локаційно втрачені після перетину кордону з Румунією
Сьогодні, 09:50
Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 09:20