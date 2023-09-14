Лукашенко прилетів до рф для переговорів з путіним

Лукашенко прилетів до рф для переговорів з путіним
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із володимиром путіним.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, пише Цензор.Нет.

Білоруські пропагандистські видання заявили, що диктатори обговорять "просування союзних проєктів" та "регіональну безпеку".

У середині липня Лукашенко заявив, що має намір найближчим часом обговорити з путіним "українську проблематику".

"Подумаємо, як ми діятимемо далі", - сказав диктатор Білорусі.

"Росіяни готові сідати за стіл переговорів і домовлятися. Обговорювати та домовлятися", - наголосив невизнаний білоруський президент.

Нагадаємо, що Білорусь надала свою територію для російських військ, які здійснюють обстріли України; приймала на лікування військових рф; проводила спільні з росією військові навчання, поки триває повномасштабна війна проти України.

Сам Лукашенко активно підтримує політику путіна. З-поміж іншого, Білорусь звинувачують у причетності до депортації українських дітей зі сходу України.

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Теги: путін, Лукашенко, зустріч
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