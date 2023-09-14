Лукашенко прилетів до рф для переговорів з путіним

Олександр Лукашенко прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із володимиром путіним.



Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, пише



Білоруські пропагандистські видання заявили, що диктатори обговорять "просування союзних проєктів" та "регіональну безпеку".



У середині липня Лукашенко заявив, що має намір найближчим часом обговорити з путіним "українську проблематику".



"Подумаємо, як ми діятимемо далі", - сказав диктатор Білорусі.



"Росіяни готові сідати за стіл переговорів і домовлятися. Обговорювати та домовлятися", - наголосив невизнаний білоруський президент.



Нагадаємо, що Білорусь надала свою територію для російських військ, які здійснюють обстріли України; приймала на лікування військових рф; проводила спільні з росією військові навчання, поки триває повномасштабна війна проти України.



Сам Лукашенко активно підтримує політику путіна. З-поміж іншого, Білорусь звинувачують у причетності до депортації українських дітей зі сходу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білоруський диктаторприбув до Санкт-Петербурга для переговорів ізПро це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, пише Цензор.Нет Білоруські пропагандистські видання заявили, що диктатори обговорять "просування союзних проєктів" та "регіональну безпеку".У середині липня Лукашенко заявив, що має намір найближчим часом обговорити з путіним "українську проблематику"."Подумаємо, як ми діятимемо далі", - сказав диктатор Білорусі."Росіяни готові сідати за стіл переговорів і домовлятися. Обговорювати та домовлятися", - наголосив невизнаний білоруський президент.Нагадаємо, що Білорусь надала свою територію для російських військ, які здійснюють обстріли України; приймала на лікування військових рф; проводила спільні з росією військові навчання, поки триває повномасштабна війна проти України.Сам Лукашенко активно підтримує політику путіна. З-поміж іншого, Білорусь звинувачують у причетності до депортації українських дітей зі сходу України.

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