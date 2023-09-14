Лукашенко прилетів до рф для переговорів з путіним
Сьогодні, 12:28
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із володимиром путіним.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, пише Цензор.Нет.
Білоруські пропагандистські видання заявили, що диктатори обговорять "просування союзних проєктів" та "регіональну безпеку".
У середині липня Лукашенко заявив, що має намір найближчим часом обговорити з путіним "українську проблематику".
"Подумаємо, як ми діятимемо далі", - сказав диктатор Білорусі.
"Росіяни готові сідати за стіл переговорів і домовлятися. Обговорювати та домовлятися", - наголосив невизнаний білоруський президент.
Нагадаємо, що Білорусь надала свою територію для російських військ, які здійснюють обстріли України; приймала на лікування військових рф; проводила спільні з росією військові навчання, поки триває повномасштабна війна проти України.
Сам Лукашенко активно підтримує політику путіна. З-поміж іншого, Білорусь звинувачують у причетності до депортації українських дітей зі сходу України.
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Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, пише Цензор.Нет.
Білоруські пропагандистські видання заявили, що диктатори обговорять "просування союзних проєктів" та "регіональну безпеку".
У середині липня Лукашенко заявив, що має намір найближчим часом обговорити з путіним "українську проблематику".
"Подумаємо, як ми діятимемо далі", - сказав диктатор Білорусі.
"Росіяни готові сідати за стіл переговорів і домовлятися. Обговорювати та домовлятися", - наголосив невизнаний білоруський президент.
Нагадаємо, що Білорусь надала свою територію для російських військ, які здійснюють обстріли України; приймала на лікування військових рф; проводила спільні з росією військові навчання, поки триває повномасштабна війна проти України.
Сам Лукашенко активно підтримує політику путіна. З-поміж іншого, Білорусь звинувачують у причетності до депортації українських дітей зі сходу України.
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