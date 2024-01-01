Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Лютим

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Лютим
26 липня у Луцьку відбудеться прощання з воїном Андрієм Лютим.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У п’ятницю, 26 липня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Лютого Андрія Максимовича (12.08.2001 року народження), який загинув 20 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області.

Поховають Андрія Лютого у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!






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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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