Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Лютим
Сьогодні, 13:05
26 липня у Луцьку відбудеться прощання з воїном Андрієм Лютим.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У п’ятницю, 26 липня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Лютого Андрія Максимовича (12.08.2001 року народження), який загинув 20 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області.
Поховають Андрія Лютого у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У п’ятницю, 26 липня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Лютого Андрія Максимовича (12.08.2001 року народження), який загинув 20 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області.
Поховають Андрія Лютого у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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