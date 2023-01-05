Житель Одещини ошукав волинянина на понад 230 тисяч гривень

6 років позбавлення волі за шахрайство – постановлено вирок жителю Одещини, який ошукав волинянина на понад 230 тисяч гривень.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За наполегливої позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд визнав 30-річного жителя одного з сіл Арцизького району Одеської області винуватим у вчиненні на Волині за попередньою змовою групою осіб шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому (ч.2 ст. 190 КК України).Доведено, що чоловік із не встановленим поки спільником реалізовували схему шахрайства «Ваш родич потрапив у ДТП».Ця схема не нова. До жертв – переважно людей похилого віку – телефонує нібито лікар, який повідомляє прикру новину – хтось із рідних абонента втрапив у ДТП та потребує терміново дороговартісної операції. Звісно ж, є людина, яка може одразу приїхати по гроші та передати їх у лікарню.Налякані пенсіонери віддають усю наявну готівку шахраям, вважаючи, що таким чином рятують рідних.Так 29 січня 2023 року жертвою ошуканців став 67-річний житель Ковеля, який віддав ошуканцю 223 тисячі гривень та 300 євро, аби оплатити лікування дружини.Завдяки скоординованим діям правоохоронців зловмисника невдовзі затримали і він перебуває під вартою.Суд призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна. Окрім того, з нього буде стягнуто понад 230 тисяч гривень матеріальної та 10 тисяч гривень моральної шкоди, завданої потерпілому.Матеріали щодо його спільника виділені в окреме провадження.