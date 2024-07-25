Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали в Дніпрі: слідство вважає, що він – лише виконавець

Ірини Фаріон затримали в Дніпрі, повідомив президент Володимир Зеленський. Він отримав відповідну інформацію від міністра внутрішніх справ.



Над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Нацполіції, СБУ та інших служб. Затриманим виявився хлопець 18 років, пише



"Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі", – повідомив президент.



Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що затриманий – мешканець Дніпра.



"Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові", – сказав він.



Слідство схиляється до думки, що стрілець – лише виконавець.



Міністр повідомив, що перебування підозрюваного встановили завдяки камерам відеоспостереження.



Убивство Ірини Фаріон



Увечері 19 липня в Львові невідомий вистрелив у Ірину Фаріон поблизу її будинку. Куля влучила в голову. Жінку госпіталізували, але врятувати її не вдалося – отримане поранення виявилося надто тяжким. Ірина Фаріон померла в лікарні.



Для розслідування цинічного убивства залучили не лише поліцію, а й Службу безпеки. Правоохоронці з'ясували, що перед убивством сусіди Фаріон бачили біля її будинку невідомого чоловіка. Через відключення світла камери спостереження не могли весь час його фіксувати, проте є підстави вважати, що саме він міг бути виконавцем злочину.



21 липня поліція опублікувала відео із чоловіком, якого вважають причетним до убивства. Орієнтовно йому 20 років. Правоохоронці розглядають всі версії мотиву злочину. Фаріон, відстоюючи інтереси української мови, іноді робила радикальні висловлювання, а торік її відсторонили від викладання в Львівській політехніці -- це сталося після того, як вона заявила, що не вважає українцями осійськомовних бійців "Азову" і 3-ї штурмової бригади, якщо вони не можуть говорити українською. Також вона опублікувала адресованого їй листа від студента з окупованого Криму. Лист мав персональні дані студента, і окупанти використали це для тиску на нього. Після цих епізодів СБУ відкрила щодо Фаріон провадження. Зрештою в червні мовознавицю поновили на посаді в університеті.

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