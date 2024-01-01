На Харківщині загинув Герой з Волині Володимир Скребньов
Сьогодні, 16:30
На війні загинув Герой з Волині Володимир Скребньов.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Маємо сумну звістку. 22 липня у Харківській області загинув наш Захисник Володимир Скребньов, 1990 року народження. Житель селища Благодатне.
Висловлюю щирі співчуття рідним і побратимам. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію щодо дати прибуття тіла та чину похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Маємо сумну звістку. 22 липня у Харківській області загинув наш Захисник Володимир Скребньов, 1990 року народження. Житель селища Благодатне.
Висловлюю щирі співчуття рідним і побратимам. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію щодо дати прибуття тіла та чину похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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