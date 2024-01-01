На Харківщині загинув Герой з Волині Володимир Скребньов

На Харківщині загинув Герой з Волині Володимир Скребньов
На війні загинув Герой з Волині Володимир Скребньов.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Маємо сумну звістку. 22 липня у Харківській області загинув наш Захисник Володимир Скребньов, 1990 року народження. Житель селища Благодатне.

Висловлюю щирі співчуття рідним і побратимам. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформацію щодо дати прибуття тіла та чину похорону повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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