На Харківщині загинув Герой з Волині Володимир Скребньов

Володимир Скребньов.



Про це Борис Карпус.



"Маємо сумну звістку. 22 липня у Харківській області загинув наш Захисник Володимир Скребньов, 1990 року народження. Житель селища Благодатне.



Висловлюю щирі співчуття рідним і побратимам. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформацію щодо дати прибуття тіла та чину похорону повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомив Нововолинський міський голова"Маємо сумну звістку. 22 липня у Харківській області загинув наш Захисник Володимир Скребньов, 1990 року народження. Житель селища Благодатне.Висловлюю щирі співчуття рідним і побратимам. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформацію щодо дати прибуття тіла та чину похорону повідомлять згодом.

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