Жінка з Волині виростила гігантські помідори

Жінка з Волині виростила гігантські помідори
Жителька Старої Вижівки Лариса Семенюк виростила помідори гігантських розмірів.

Один з овочів завважив 807 грамів, інший – 791 грам, передає Район.Стара Вижівка.

«Це сорт Сарра – гібрид французької колекції. Дуже смачний і м’ясистий. Їхня середня вага – 250-300 грамів», − ділиться Лариса Семенюк.

А ще старовижівчанка додала, що садить такий сорт удруге, бо насіння не завжди можна купити. І щоразу має гарний урожай.

Окрім того, на городі жінка виростила ще й томат незвичної форми.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: помідори, волинянка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жінка з Волині виростила гігантські помідори
Сьогодні, 05:11
Курс валют на 26 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:15
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 26-27 липня
Сьогодні, 01:30
26 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Скільки коштують кавуни та дині на ринку у Луцьку: огляд цін
25 липень, 23:17
Схожі новини
Продають дешево, збираєш власноруч: під Луцьком вирощують плантацію помідорів Продають дешево, збираєш власноруч: під Луцьком вирощують плантацію помідорів
23 липень, 23:16
На Закарпатті 30-річну туристку з Волині покусав собака вівчарів На Закарпатті 30-річну туристку з Волині покусав собака вівчарів
23 липень, 17:00
Волинянка, яка п'яною скоїла ДТП, втрапила за ґрати Волинянка, яка п'яною скоїла ДТП, втрапила за ґрати
17 липень, 13:00
Підробила висновок ВЛК: судитимуть 67-річну волинянку Підробила висновок ВЛК: судитимуть 67-річну волинянку
17 липень, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Жінка з Волині виростила гігантські помідори
Сьогодні, 05:11
 0
Курс валют на 26 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:15
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 26-27 липня
Сьогодні, 01:30
 0
26 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Скільки коштують кавуни та дині на ринку у Луцьку: огляд цін
25 липень, 23:17
 0
Медіа
відео
1/8