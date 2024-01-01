Жінка з Волині виростила гігантські помідори
Сьогодні, 05:11
Жителька Старої Вижівки Лариса Семенюк виростила помідори гігантських розмірів.
Один з овочів завважив 807 грамів, інший – 791 грам, передає Район.Стара Вижівка.
«Це сорт Сарра – гібрид французької колекції. Дуже смачний і м’ясистий. Їхня середня вага – 250-300 грамів», − ділиться Лариса Семенюк.
А ще старовижівчанка додала, що садить такий сорт удруге, бо насіння не завжди можна купити. І щоразу має гарний урожай.
Окрім того, на городі жінка виростила ще й томат незвичної форми.
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Один з овочів завважив 807 грамів, інший – 791 грам, передає Район.Стара Вижівка.
«Це сорт Сарра – гібрид французької колекції. Дуже смачний і м’ясистий. Їхня середня вага – 250-300 грамів», − ділиться Лариса Семенюк.
А ще старовижівчанка додала, що садить такий сорт удруге, бо насіння не завжди можна купити. І щоразу має гарний урожай.
Окрім того, на городі жінка виростила ще й томат незвичної форми.
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