Жінка з Волині виростила гігантські помідори

Лариса Семенюк виростила помідори гігантських розмірів.



Один з овочів завважив 807 грамів, інший – 791 грам, передає



«Це сорт Сарра – гібрид французької колекції. Дуже смачний і м’ясистий. Їхня середня вага – 250-300 грамів», − ділиться Лариса Семенюк.



А ще старовижівчанка додала, що садить такий сорт удруге, бо насіння не завжди можна купити. І щоразу має гарний урожай.



Окрім того, на городі жінка виростила ще й томат незвичної форми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителька Старої Вижівкивиростила помідори гігантських розмірів.Один з овочів завважив 807 грамів, інший – 791 грам, передає Район.Стара Вижівка «Це сорт Сарра – гібрид французької колекції. Дуже смачний і м’ясистий. Їхня середня вага – 250-300 грамів», − ділиться Лариса Семенюк.А ще старовижівчанка додала, що садить такий сорт удруге, бо насіння не завжди можна купити. І щоразу має гарний урожай.Окрім того, на городі жінка виростила ще й томат незвичної форми.

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