Яка ситуація на фронті станом на ранок 26 липня

За добу в Україні зафіксували 147 бойових зіткнень. Росія завдала одного ракетного удару (одна ракета) і 90 авіаударів (151 КАБ), провела понад 4900 обстрілів, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.На Харківському напрямку захисники відбивали дев'ять штурмових дій ворога біля Глибокого, Вовчанська і Тихого.На Куп'янському напрямку відбулося десять бойових зіткнень поблизу Стельмахівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Синьківки.На Лиманському напрямку росіяни атакували 13 разів неподалік Макіївки, Невського і у Серебрянському лісництві.На Сіверському захисники відбивали шість штурмовий дій поблизу Спірного, Верхньокам'янського, Миколаївки та Іванодар'ївки.На Краматорському напрямку російська армія атакувала 11 разів в районах Іванівського, Часового Яру, Калинівки, Григорівки та Майського.На Торецькому ворог здійснив 11 атак неподалік Північного, Нью-Йорка і Залізного.На Покровському захисники відбили 43 штурмові дії окупантів у районах населених пунктів Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка, Веселе, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Новожеланне, Яснобродівка, Прогрес і Калинове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоселівки Першої і Воздвиженки.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак біля Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.На Времівському росіяни 14 разів штурмували біля Великої Новосілки, Водяного, Костянтинівки та Роздольного.На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення в районах Малої Токмачки, Юр'ївки, Щербаків та Новоандріївки.На Придніпровському напрямку усі атаки росіян також не мали успіху під час штурму наших оборонних рубежів на лівобережжі Дніпра.