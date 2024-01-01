У Луцьку попрощалися з 22-річним Героєм Андрієм Лютим
Сьогодні, 13:33
У Кафедральному соборі Святої Трійці провели в останню дорогу воїна Андрія Максимовича Лютого.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Житель Луцької громади загинув від рук російських агресорів 20 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області.
Поховають Андрія Лютого у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Житель Луцької громади загинув від рук російських агресорів 20 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області.
Поховають Андрія Лютого у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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