У Луцьку попрощалися з 22-річним Героєм Андрієм Лютим

У Луцьку попрощалися з 22-річним Героєм Андрієм Лютим
У Кафедральному соборі Святої Трійці провели в останню дорогу воїна Андрія Максимовича Лютого.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Житель Луцької громади загинув від рук російських агресорів 20 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області.

Поховають Андрія Лютого у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку попрощалися з 22-річним Героєм Андрієм Лютим

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцьку попрощалися з 22-річним Героєм Андрієм Лютим
У Луцьку попрощалися з 22-річним Героєм Андрієм Лютим

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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