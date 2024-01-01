У Луцьку попрощалися з 22-річним Героєм Андрієм Лютим

Андрія Максимовича Лютого.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Житель Луцької громади загинув від рук російських агресорів 20 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області.



Поховають Андрія Лютого у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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