38 родин загиблих захисників з Волині долучилися до Всеукраїнської прощі





У селі Лішня, де зібралися родини загиблих, є єдина в Україні каплиця-пантеон Героїв. Про це 26 липня повідомили в обласній військові адміністрації, пише



Одна з тих, хто долучився до Всеукраїнської прощі — волинянка Марія Бойчук. Кореспондентам Суспільне Тернопіль жінка розповіла, що приїхала помолитися за свого сина Юрія Бойчука, який захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення і загинув у квітні 2023 року.



"Це людина, яка дуже любила Україну, а найбільше любила Ковель і Волинь. Він воював під волинським прапором. Він загинув, через те, що його бронетранспортер наїхав на міну і він зірвався. Він писав дуже гарні вірші", — сказала матір.



Цьогоріч Божественну літургію очолив Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній. Після літургії відбулася панахида за загиблими захисниками.



За даними ОВА, поїздку 38 родин на Всеукраїнську прощу профінансували з обласного бюджету в рамках Регіональної програми підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини та членів їхніх сімей на 2024-2028 роки.



Довідково: у 2014 році в селі Лішня, біля джерела святої Анни, збудували каплицю у пам'ять про полеглих Героїв АТО. Після початку повномасштабного вторгнення її розбудували, звівши храм-пантеон, де розміщені плити з іменами загиблих українських воїнів з 2014 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 38 родин загиблих у російсько-українській війні військовослужбовців з Волині взяли участь у Всеукраїнській прощі, яка відбулася на Тернопільщині.У селі Лішня, де зібралися родини загиблих, є єдина в Україні каплиця-пантеон Героїв. Про це 26 липня повідомили в обласній військові адміністрації, пише Суспільне Одна з тих, хто долучився до Всеукраїнської прощі — волинянка. Кореспондентам Суспільне Тернопіль жінка розповіла, що приїхала помолитися за свого сина, який захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення і загинув у квітні 2023 року."Це людина, яка дуже любила Україну, а найбільше любила Ковель і Волинь. Він воював під волинським прапором. Він загинув, через те, що його бронетранспортер наїхав на міну і він зірвався. Він писав дуже гарні вірші", — сказала матір.Цьогоріч Божественну літургію очолив Предстоятель Православної Церкви України митрополит. Після літургії відбулася панахида за загиблими захисниками.За даними ОВА, поїздку 38 родин на Всеукраїнську прощу профінансували з обласного бюджету в рамках Регіональної програми підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини та членів їхніх сімей на 2024-2028 роки.у 2014 році в селі Лішня, біля джерела святої Анни, збудували каплицю у пам'ять про полеглих Героїв АТО. Після початку повномасштабного вторгнення її розбудували, звівши храм-пантеон, де розміщені плити з іменами загиблих українських воїнів з 2014 року.

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