СБУ відпрацьовує версію про причетність російських спецслужб до організації вбивства Ірини Фаріон

вбивства Ірини Фаріон.



Про це



Служба безпеки України відпрацьовує версію про причетність російських спецслужб до убивства громадської діячки, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.



Про це повідомив перший заступник Голови СБУ Сергій Андрущенко на спільному брифінгу Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора та СБУ.



«СБУ одразу підключилася до розслідування цього резонансного злочину. Здійснюється комплекс заходів, ми вивчаємо зв’язки підозрюваного як на території України, так і за кордоном. І одна із версій – це причетність служб країни-агресора до організації вказаного злочину. Ми перевіряємо причетність затриманого до неонацистського руху, центр якого знаходиться в країні-агресорі», – повідомив Сергій Андрущенко.



У свою чергу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів окремі деталі розслідування, за якими було ідентифіковано особу зловмисника - 18-річного мешканця Дніпра.



«Ми за цей тиждень повністю встановили хронометраж і таймінг життя даного підозрюваного протягом тих 10 днів, що він готувався до злочину. Ви знаєте, що він був вчора затриманий у місті Дніпро. Ми зробили все, щоб дана особа постала перед судом», – зазначив Ігор Клименко.



Він підкреслив, що правоохоронні органи провели великий обсяг роботи і подякував усім залученим слідчим і фахівцям.



За словами голови Національної поліції України Івана Вигівського, у рамках розслідування було допитано понад 900 свідків, проведено 22 судові експертизи, а також проаналізовано понад 9 тис. зображень зі 170 камер відеоспостереження.



Як свідчать матеріали слідства, зловмисник приїхав до Львова потягом 9 липня, і з метою маскування орендував та змінив 3 різні помешкання. Він готувався до злочину, довгий час спостерігаючи за будинком, де мешкала Ірина Фаріон.



За словами Ігора Клименка, на місці убивства була знайдена гільза від кулі, якою стріляли, ймовірно, з переробленого спортивного пістолету.



Також в історії браузера на мобільному пристрої підозрюваного знайдено пошукові запити, які можуть свідчити про його інтерес до діяльності різних проросійськи налаштованих політиків у різних регіонах країни.



Під час брифінгу заступник генерального прокурора Антон Войтенко повідомив, що затриманому вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ відпрацьовує версію про причетність російських спецслужб до організаціїПро це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки України відпрацьовує версію про причетність російських спецслужб до убивства громадської діячки, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.Про це повідомив перший заступник Голови СБУна спільному брифінгу Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора та СБУ.«СБУ одразу підключилася до розслідування цього резонансного злочину. Здійснюється комплекс заходів, ми вивчаємо зв’язки підозрюваного як на території України, так і за кордоном. І одна із версій – це причетність служб країни-агресора до організації вказаного злочину. Ми перевіряємо причетність затриманого до неонацистського руху, центр якого знаходиться в країні-агресорі», – повідомив Сергій Андрущенко.У свою чергу міністр внутрішніх справрозповів окремі деталі розслідування, за якими було ідентифіковано особу зловмисника - 18-річного мешканця Дніпра.«Ми за цей тиждень повністю встановили хронометраж і таймінг життя даного підозрюваного протягом тих 10 днів, що він готувався до злочину. Ви знаєте, що він був вчора затриманий у місті Дніпро. Ми зробили все, щоб дана особа постала перед судом», – зазначив Ігор Клименко.Він підкреслив, що правоохоронні органи провели великий обсяг роботи і подякував усім залученим слідчим і фахівцям.За словами голови Національної поліції України, у рамках розслідування було допитано понад 900 свідків, проведено 22 судові експертизи, а також проаналізовано понад 9 тис. зображень зі 170 камер відеоспостереження.Як свідчать матеріали слідства, зловмисник приїхав до Львова потягом 9 липня, і з метою маскування орендував та змінив 3 різні помешкання. Він готувався до злочину, довгий час спостерігаючи за будинком, де мешкала Ірина Фаріон.За словами Ігора Клименка, на місці убивства була знайдена гільза від кулі, якою стріляли, ймовірно, з переробленого спортивного пістолету.Також в історії браузера на мобільному пристрої підозрюваного знайдено пошукові запити, які можуть свідчити про його інтерес до діяльності різних проросійськи налаштованих політиків у різних регіонах країни.Під час брифінгу заступник генерального прокурора Антон Войтенко повідомив, що затриманому вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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