Кринки практично знищені, однак Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання неподалік





Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій у коментарі проєкту



Лиховій заявив, що Сили оборони України продовжують бойові завдання на Лівобережжі Дніпра в Херсонській області, зокрема і неподалік від села Кринки, і на островах у цьому районі.



"Позиції українських сил у селі Кринки були зруйновані вщент внаслідок інтенсивних, тривалих ворожих обстрілів й авіаударів. Саме село практично повністю знищене. Там немає змоги тримати оборону, немає можливості зачепитися за якісь фортифікації, і тому надалі українські захисники перебувають на інших визначених позиціях і плацдармах і також на лівому березі Дніпра", – сказав він.



Також речник зазначив, що по всій операційній зоні оперативного угруповання військ "Таврія" саме Придніпровський напрямок є "найгарячішим, але відносно, там щодня відбуваються ворожі штурми".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найгарячішим напрямком у Херсонській області залишається Придніпровський, ворог щоденно здійснює штурмові дії. Щодо Кринок – населений пункт практично знищений, однак підрозділи ЗСУ продовжують виконувати бойові завдання в цьому районі.Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія"у коментарі проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії".Лиховій заявив, що Сили оборони України продовжують бойові завдання на Лівобережжі Дніпра в Херсонській області, зокрема і неподалік від села Кринки, і на островах у цьому районі."Позиції українських сил у селі Кринки були зруйновані вщент внаслідок інтенсивних, тривалих ворожих обстрілів й авіаударів. Саме село практично повністю знищене. Там немає змоги тримати оборону, немає можливості зачепитися за якісь фортифікації, і тому надалі українські захисники перебувають на інших визначених позиціях і плацдармах і також на лівому березі Дніпра", – сказав він.Також речник зазначив, що по всій операційній зоні оперативного угруповання військ "Таврія" саме Придніпровський напрямок є "найгарячішим, але відносно, там щодня відбуваються ворожі штурми".

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