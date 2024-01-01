З ротації повернулися волинські сапери, які працювали на Донеччині

З ротації повернулися волинські сапери, які працювали на Донеччині
Сьогодні, 26 липня, з ротації повернулися ще два відділення саперів ДСНС, які працювали на Донеччині.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сапери Сергій Воронка, Андрій Мирончук, Віктор Мороз, Борис Ромах на чолі з начальником групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Віталієм Гаврилюком; відділення розвідки та розмінування — Вадим Писаренко, Павло Поліщук, Петро Синиця та Олександр Синюк, яке очолює Давид Мілінчук; а також фельдшер групи піротехнічних робіт Ілля Зуб та водій Владислав Гресь уже благополучно дісталися до місця постійної дислокації у Луцьку.

За понад півтора місяці перебування на Сході волинські сапери вилучили і знешкодили понад 130 боєприпасів теперішньої війни та очистили більше 30 гектарів територій Донеччини.
З ротації повернулися волинські сапери, які працювали на Донеччині

Переважно це лісові насадження та землі сільськогосподарського призначення.
З ротації повернулися волинські сапери, які працювали на Донеччині

На фото, зроблених піротехніками, можете побачити їхні будні.
З ротації повернулися волинські сапери, які працювали на Донеччині
З ротації повернулися волинські сапери, які працювали на Донеччині
З ротації повернулися волинські сапери, які працювали на Донеччині
З ротації повернулися волинські сапери, які працювали на Донеччині
З ротації повернулися волинські сапери, які працювали на Донеччині

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Теги: Донеччина, волинські сапери
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