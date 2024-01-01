З ротації повернулися волинські сапери, які працювали на Донеччині

Сьогодні, 26 липня, з ротації повернулися ще два відділення саперів ДСНС, які працювали на Донеччині.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Саперина чолі з начальником групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування; відділення розвідки та розмінування —, яке очолює; а також фельдшер групи піротехнічних робітта водійуже благополучно дісталися до місця постійної дислокації у Луцьку.За понад півтора місяці перебування на Сході волинські сапери вилучили і знешкодили понад 130 боєприпасів теперішньої війни та очистили більше 30 гектарів територій Донеччини.Переважно це лісові насадження та землі сільськогосподарського призначення.На фото, зроблених піротехніками, можете побачити їхні будні.