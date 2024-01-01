Бійці 100 бригади з Волині атакували ударними дронами позиції російських військових





Відео знешкодження наземних цілей оприлюднили в Telegram-каналі батальйону безпілотних систем бригади, пише



Аналітичний проєкт DeepStateUA зазначив, що події на відео відбуваються у селі Залізне на Бахмутському напрямку Донецької області.



Бойовий шлях 100 механізованої бригади



У квітні 2023 бійців 100-ї бригади передислокували для виконання бойових завдань на сході. Після передислокації волиняни брали участь у боях на Бахмутському, Куп’янському, Сіверському та Лиманському напрямках.



З весни 2023-го військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.



За час боїв на сході, кажуть військові, волинські бійці не здали жодної позиції. В липні 2023 президент України Володимир Зеленський вручив 100-й окремій бригаді тероборони Волині відзнаку "За мужність та відвагу".



Восени 2023-го 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон бригади підсилили танковим підрозділом. Наприкінці березня 2024-го 100 окрему бригаду територіальної оборони офіційно реорганізували в 100 окрему механізовану бригаду. Таке рішення ухвалило командування Збройних сил України.



У квітні 2024-го підрозділи 100 окремої механізованої бригади приступили до виконання бойових завдань на Донецькому напрямку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пілоти ударних дронів підрозділу "VORON 100" 100-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ вистежили та завдали ударів по позиціях російських військових.Відео знешкодження наземних цілей оприлюднили в Telegram-каналі батальйону безпілотних систем бригади, пише Суспільне Аналітичний проєкт DeepStateUA зазначив, що події на відео відбуваються у селі Залізне на Бахмутському напрямку Донецької області.У квітні 2023 бійців 100-ї бригади передислокували для виконання бойових завдань на сході. Після передислокації волиняни брали участь у боях на Бахмутському, Куп’янському, Сіверському та Лиманському напрямках.З весни 2023-го військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.За час боїв на сході, кажуть військові, волинські бійці не здали жодної позиції. В липні 2023 президент України Володимир Зеленський вручив 100-й окремій бригаді тероборони Волині відзнаку "За мужність та відвагу".Восени 2023-го 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон бригади підсилили танковим підрозділом. Наприкінці березня 2024-го 100 окрему бригаду територіальної оборони офіційно реорганізували в 100 окрему механізовану бригаду. Таке рішення ухвалило командування Збройних сил України.У квітні 2024-го підрозділи 100 окремої механізованої бригади приступили до виконання бойових завдань на Донецькому напрямку.

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