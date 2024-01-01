Бійці 100 бригади з Волині атакували ударними дронами позиції російських військових

Бійці 100 бригади з Волині атакували ударними дронами позиції російських військових
Пілоти ударних дронів підрозділу "VORON 100" 100-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ вистежили та завдали ударів по позиціях російських військових.

Відео знешкодження наземних цілей оприлюднили в Telegram-каналі батальйону безпілотних систем бригади, пише Суспільне.

Аналітичний проєкт DeepStateUA зазначив, що події на відео відбуваються у селі Залізне на Бахмутському напрямку Донецької області.

Бойовий шлях 100 механізованої бригади

У квітні 2023 бійців 100-ї бригади передислокували для виконання бойових завдань на сході. Після передислокації волиняни брали участь у боях на Бахмутському, Куп’янському, Сіверському та Лиманському напрямках.

З весни 2023-го військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.

За час боїв на сході, кажуть військові, волинські бійці не здали жодної позиції. В липні 2023 президент України Володимир Зеленський вручив 100-й окремій бригаді тероборони Волині відзнаку "За мужність та відвагу".

Восени 2023-го 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон бригади підсилили танковим підрозділом. Наприкінці березня 2024-го 100 окрему бригаду територіальної оборони офіційно реорганізували в 100 окрему механізовану бригаду. Таке рішення ухвалило командування Збройних сил України.

У квітні 2024-го підрозділи 100 окремої механізованої бригади приступили до виконання бойових завдань на Донецькому напрямку.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, 100-та бригада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ відпрацьовує версію про причетність російських спецслужб до організації вбивства Ірини Фаріон
Сьогодні, 15:05
Бійці 100 бригади з Волині атакували ударними дронами позиції російських військових
Сьогодні, 14:55
38 родин загиблих захисників з Волині долучилися до Всеукраїнської прощі
Сьогодні, 14:20
У Луцьку попрощалися з 22-річним Героєм Андрієм Лютим
Сьогодні, 13:33
Правоохоронці розповіли деталі вбивства Ірини Фаріон: її вбили небойовим патроном
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
38 родин загиблих захисників з Волині долучилися до Всеукраїнської прощі 38 родин загиблих захисників з Волині долучилися до Всеукраїнської прощі
Сьогодні, 14:20
У Луцьку попрощалися з 22-річним Героєм Андрієм Лютим У Луцьку попрощалися з 22-річним Героєм Андрієм Лютим
Сьогодні, 13:33
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Андрусіком Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Андрусіком
Сьогодні, 12:48
На Волині троє чоловіків обікрали пенсіонерку На Волині троє чоловіків обікрали пенсіонерку
Сьогодні, 12:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ відпрацьовує версію про причетність російських спецслужб до організації вбивства Ірини Фаріон
Сьогодні, 15:05
 0
Бійці 100 бригади з Волині атакували ударними дронами позиції російських військових
Сьогодні, 14:55
 0
38 родин загиблих захисників з Волині долучилися до Всеукраїнської прощі
Сьогодні, 14:20
 0
У Луцьку попрощалися з 22-річним Героєм Андрієм Лютим
Сьогодні, 13:33
 0
Правоохоронці розповіли деталі вбивства Ірини Фаріон: її вбили небойовим патроном
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8