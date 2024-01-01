Волинянин зарізав двох сусідських собак та уник покарання в суді

Волинянин зарізав двох сусідських собак та уник покарання в суді
Любомльський районний суд Волинської області виніс вирок мешканцю району, який ножем зарізав двох сусідських собак. Він визнав себе винним у жорстокому поводженні з тваринами і суд призначив йому 5 років тюрми, проте звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном.

Про це пише ZAXID.NET.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, випадок трапився ввечері 3 січня 2024 року у одному із сіл у Ковельському районі Волинської області. Іван Самойліч проник на прибудинкову територію сусідів та ножем вбив двох собак. Його обвинувачували у жорстокому поводженні з тваринами (ч.2 ст.299 ККУ) та у порушенні недоторканості житла (ч.1 ст.162 ККУ).

У суді обвинувачений визнав свою провину у вбивстві собак, але не зміг пояснити причин своїх дій. Селянин припустив, що це могло бути наслідок вживання алкоголю.

Справу розглянув суддя Сергій Шеремета, який дослідив усі матеріали у цій справ та дані про обвинувачуваного, визнавши його винним у кримінальних правопорушеннях. Волинянину призначили п’ять рокі тюрми, але звільнили від відбування покарання з півторарічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.

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Теги: Волинянин, суд, собаки
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