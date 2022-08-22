Мешканець Луцька отримав 10 років тюрми за вбивство знайомого на очах у дитини





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Вбивство трапилось 2 січня 2024 року в обласному центрі. 34-річний мешканець Луцька п’яним перебував у квартирі 43-річного загиблого. Між чоловіками виник конфлікт і 34-річний чоловік кілька разів вдарив знайомого ножем. Від отриманих травм той загинув. Відомо, що вбивство сталось у присутності 11-річної дитини загиблого, загалом у нього було п’ятеро дітей.



Суд задовольнив також цивільні позови про стягнення з обвинуваченого на користь неповнолітніх дітей загиблого понад 500 тис. грн моральної шкоди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 34-річного мешканця Луцька ув’язнили на 10 років за вбивство свого знайомого на очах у його 11-річної доньки.Про це пише ZAXID.NET Вбивство трапилось 2 січня 2024 року в обласному центрі. 34-річний мешканець Луцька п’яним перебував у квартирі 43-річного загиблого. Між чоловіками виник конфлікт і 34-річний чоловік кілька разів вдарив знайомого ножем. Від отриманих травм той загинув. Відомо, що вбивство сталось у присутності 11-річної дитини загиблого, загалом у нього було п’ятеро дітей.Суд задовольнив також цивільні позови про стягнення з обвинуваченого на користь неповнолітніх дітей загиблого понад 500 тис. грн моральної шкоди.

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