Мешканець Луцька отримав 10 років тюрми за вбивство знайомого на очах у дитини

Мешканець Луцька отримав 10 років тюрми за вбивство знайомого на очах у дитини
34-річного мешканця Луцька ув’язнили на 10 років за вбивство свого знайомого на очах у його 11-річної доньки.

Про це пише ZAXID.NET.

Вбивство трапилось 2 січня 2024 року в обласному центрі. 34-річний мешканець Луцька п’яним перебував у квартирі 43-річного загиблого. Між чоловіками виник конфлікт і 34-річний чоловік кілька разів вдарив знайомого ножем. Від отриманих травм той загинув. Відомо, що вбивство сталось у присутності 11-річної дитини загиблого, загалом у нього було п’ятеро дітей.

Суд задовольнив також цивільні позови про стягнення з обвинуваченого на користь неповнолітніх дітей загиблого понад 500 тис. грн моральної шкоди.

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Теги: лучанин, вбивство, суд
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