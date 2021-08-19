Волинські поліцейські розшукали злочинця в Польщі, його екстрадували. ФОТО

Волинські поліцейські змогли відшукати за межами держави зловмисника, який вчинив кримінальне правопорушення.Про це повідомляють у ГУ ГУНП у Волинській області.Зловмисника у руки українського правосуддя передали волинським правоохоронцям 26 липня.Підозрюваний, 39-річний волинян, у 2022 році вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб чи протягом року після засудження за цією статтею.За вчинення інкримінованого злочину йому повідомили про підозру однак зловмисник переховувався від органів досудового розслідування. Його оголосили у міжнародний розшук.Маневицькі поліцейські спільно із співробітниками сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП у Волинській області встановили місцеперебування розшуканого. Він переховувався на території Республіки Польща.Сьогодні підозрюваному обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.Він може до трьох років провести за ґратами.Слідство триває.