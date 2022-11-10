Коли Україна отримає 60 мільярдів доларів, які США виділили навесні

Коли Україна отримає 60 мільярдів доларів, які США виділили навесні
До кінця жовтня Україна отримає усі кошти, які були виділені США навесні цього року.

Про це повідомляє посол України в США Оксана Маркарова, - пише Главком.

«$60 мільярдів було виділено (Ред. – сума пакета допомоги від США), з них $7,9 млрд – це пряма бюджетна допомога. Найближчим часом ми побачимо велику частину, майже половину, яка буде перерахована до бюджету України», – сказала посол.

Посол сказала, що решту коштів Україна очікує отримати до кінця жовтня.

«Тобто до кінця жовтня всі кошти бюджетної допомоги будуть отримані та використані Україною», – додала Маркарова.

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США.

Як повідомлялося, Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже $61 млрд. Документ підтримала переважна більшість американських законодавців, «за» – 79 конгресменів, «проти» – 18.

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Теги: Україна, гроші, США
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