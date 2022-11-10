Коли Україна отримає 60 мільярдів доларів, які США виділили навесні
Сьогодні, 03:41
До кінця жовтня Україна отримає усі кошти, які були виділені США навесні цього року.
Про це повідомляє посол України в США Оксана Маркарова, - пише Главком.
«$60 мільярдів було виділено (Ред. – сума пакета допомоги від США), з них $7,9 млрд – це пряма бюджетна допомога. Найближчим часом ми побачимо велику частину, майже половину, яка буде перерахована до бюджету України», – сказала посол.
Посол сказала, що решту коштів Україна очікує отримати до кінця жовтня.
«Тобто до кінця жовтня всі кошти бюджетної допомоги будуть отримані та використані Україною», – додала Маркарова.
Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США.
Як повідомлялося, Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже $61 млрд. Документ підтримала переважна більшість американських законодавців, «за» – 79 конгресменів, «проти» – 18.
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Про це повідомляє посол України в США Оксана Маркарова, - пише Главком.
«$60 мільярдів було виділено (Ред. – сума пакета допомоги від США), з них $7,9 млрд – це пряма бюджетна допомога. Найближчим часом ми побачимо велику частину, майже половину, яка буде перерахована до бюджету України», – сказала посол.
Посол сказала, що решту коштів Україна очікує отримати до кінця жовтня.
«Тобто до кінця жовтня всі кошти бюджетної допомоги будуть отримані та використані Україною», – додала Маркарова.
Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США.
Як повідомлялося, Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже $61 млрд. Документ підтримала переважна більшість американських законодавців, «за» – 79 конгресменів, «проти» – 18.
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