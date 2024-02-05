Дружині загиблого Героя з Волині вручили посмертний орден чоловіка. ФОТО

Дружині загиблого Героя з Волині вручили посмертний орден чоловіка. ФОТО
На Волині вдові загиблого воїна Олександра Васевича вручили посмертну нагороду чоловіка - орден "За мужність" ІІІ ступеня.

Про це повідомляють у Другому відділі Луцького РТЦК та СП.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обовʼязку, орденом "За мужність" ІІІ ступеня, Указом Президента України, нагороджено солдата Васевича Олега Сергiйовича.
Дружині загиблого Героя з Волині вручили посмертний орден чоловіка. ФОТО
Дружині загиблого Героя з Волині вручили посмертний орден чоловіка. ФОТО


Державну нагороду вручили дружині військовослужбовця Оксанi Васевич вiйськовi Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та заступник мiського голови Сергій Лясковський.

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Нагадаємо, Олег Васевич загинув 05.02.2024 року пiд час виконання бойового завдання, мужньо виконавши вiйськовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу i незалежність.

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Теги: Волинь, Луцьк
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