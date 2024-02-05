Дружині загиблого Героя з Волині вручили посмертний орден чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 07:31
На Волині вдові загиблого воїна Олександра Васевича вручили посмертну нагороду чоловіка - орден "За мужність" ІІІ ступеня.
Про це повідомляють у Другому відділі Луцького РТЦК та СП.
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обовʼязку, орденом "За мужність" ІІІ ступеня, Указом Президента України, нагороджено солдата Васевича Олега Сергiйовича.
Державну нагороду вручили дружині військовослужбовця Оксанi Васевич вiйськовi Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та заступник мiського голови Сергій Лясковський.
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Нагадаємо, Олег Васевич загинув 05.02.2024 року пiд час виконання бойового завдання, мужньо виконавши вiйськовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу i незалежність.
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Про це повідомляють у Другому відділі Луцького РТЦК та СП.
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обовʼязку, орденом "За мужність" ІІІ ступеня, Указом Президента України, нагороджено солдата Васевича Олега Сергiйовича.
Державну нагороду вручили дружині військовослужбовця Оксанi Васевич вiйськовi Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та заступник мiського голови Сергій Лясковський.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Постійно говорю з ним»: історія вдови з Волині, яка втратила на війні коханого чоловіка
Нагадаємо, Олег Васевич загинув 05.02.2024 року пiд час виконання бойового завдання, мужньо виконавши вiйськовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу i незалежність.
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