На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олег Васевич

На Запоріжжі закинув 32-річний Герой з ВолиніПро це повідомили у Рожищенській міській раді.5 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області загинув водій-електрик відділення зв'язку 118-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ Олег Сергійович Васевич, 1991 року народження.Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати.Траур за загиблим Героєм триватиме з 6 до 8 лютого 2024 року включно.Про дату та час поховання повідомимо пізніше.