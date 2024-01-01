На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олег Васевич
Сьогодні, 20:25
На Запоріжжі закинув 32-річний Герой з Волині Олег Васевич.
Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
5 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області загинув водій-електрик відділення зв'язку 118-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ Олег Сергійович Васевич, 1991 року народження.
Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 6 до 8 лютого 2024 року включно.
Про дату та час поховання повідомимо пізніше.
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Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
5 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області загинув водій-електрик відділення зв'язку 118-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ Олег Сергійович Васевич, 1991 року народження.
Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 6 до 8 лютого 2024 року включно.
Про дату та час поховання повідомимо пізніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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