На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олег Васевич

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олег Васевич
На Запоріжжі закинув 32-річний Герой з Волині Олег Васевич.

Про це повідомили у Рожищенській міській раді.

5 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області загинув водій-електрик відділення зв'язку 118-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ Олег Сергійович Васевич, 1991 року народження.

Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 6 до 8 лютого 2024 року включно.

Про дату та час поховання повідомимо пізніше.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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