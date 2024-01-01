Кількість хворих на ГРВІ на Волині зросла майже на 10%

Кількість хворих на ГРВІ на Волині зросла майже на 10%
На Волині протягом минулого тижня зареєстровано 7810 випадків ГРВІ, зокрема 52 випадки – COVID-19.

Порівняно з попереднім тижнем захворюваність на ГРВІ зросла на 9,6%, а на COVID-19 залишається на тому ж рівні, повідомляє у фейсбуці Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Серед всіх, хто захворіли, близько 65% становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 166 людей, із них 11 – з COVID- 19. Із загальної кількості госпіталізованих понад 50% – діти.

Інтенсивний показник захворюваності за даний період на 39% перевищує епідемічний поріг та відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

За результатами моніторингових досліджень циркуляції збудників фахівці вірусологічної лабораторії Волинського центру контролю та профілактики хвороб встановили, що в області, як і в Україні, циркулюють віруси грипу А, В та віруси парагрипу, аденовіруси, риновіруси, RS-вірус та штами СOVID-19 - Омікрон.

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Теги: лікарі, Волинь
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