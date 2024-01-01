Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 18-23 м/с.



Температура: в Луцьку вночі 5-7° тепла, вдень 7-9° тепла. По області вночі 2-7° тепла, вдень 4-9° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 лютого.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 18-23 м/с.Температура: в Луцьку вночі 5-7° тепла, вдень 7-9° тепла. По області вночі 2-7° тепла, вдень 4-9° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію