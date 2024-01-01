Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 18-23 м/с.

Температура: в Луцьку вночі 5-7° тепла, вдень 7-9° тепла. По області вночі 2-7° тепла, вдень 4-9° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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