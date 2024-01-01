Волинянин, який облаяв поліцейського, обійшовся штрафом у 170 гривень





Про це пише



Чоловік 4 листопада 2023 року о 13:50, перебуваючи у приймальному відділені Старовижівської багатопрофільної лікарні, бешкетував. Він виражався нецензурною лайкою в громадському місці, чим порушив громадський порядок та спокій громадян.



На законну вимогу працівника поліції припинити адміністративне правопорушення не реагував, при цьому висловлювався грубою нецензурною лайкою на адресу працівника поліції, чим вчинив злісну непокору законній вимозі правоохоронця.



Чоловік у судовому засіданні підтвердив обставини, які викладені в протоколах про адміністративні правопорушення, вину визнав.



Суд постановив визнати чоловіка винним за статтями 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Дрібне хуліганство)та 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського).



Остаточно йому призначили штраф у розмірі 170 гривень.



Окрім того, порушник сплатить 605 гривень судового збору в дохід держави.



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