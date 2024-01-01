Волинянин, який облаяв поліцейського, обійшовся штрафом у 170 гривень

Волинянин, який облаяв поліцейського, обійшовся штрафом у 170 гривень
На Волині Старовижівський районний суд оштрафував чоловіка за злісну непокору працівнику поліції.

Про це пише Район.Стара Вижівка.

Чоловік 4 листопада 2023 року о 13:50, перебуваючи у приймальному відділені Старовижівської багатопрофільної лікарні, бешкетував. Він виражався нецензурною лайкою в громадському місці, чим порушив громадський порядок та спокій громадян.

На законну вимогу працівника поліції припинити адміністративне правопорушення не реагував, при цьому висловлювався грубою нецензурною лайкою на адресу працівника поліції, чим вчинив злісну непокору законній вимозі правоохоронця.

Чоловік у судовому засіданні підтвердив обставини, які викладені в протоколах про адміністративні правопорушення, вину визнав.

Суд постановив визнати чоловіка винним за статтями 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Дрібне хуліганство)та 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського).

Остаточно йому призначили штраф у розмірі 170 гривень.

Окрім того, порушник сплатить 605 гривень судового збору в дохід держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин, який облаяв поліцейського, обійшовся штрафом у 170 гривень
Сьогодні, 18:49
Як зберегти ментальне здоров’я в умовах війни та відповідальності за бізнес: поради психолога
Сьогодні, 18:26
На війні поліг Сергій Куделя з Луцької громади
Сьогодні, 18:02
Загинув, але врятував 8 побратимів: у музеї відкрили виставку про Героя з Волині
Сьогодні, 18:01
Фірма депутата Волиньради отримала ще 5 мільйонів за ремонт вулиць
Сьогодні, 17:43
Схожі новини
Суд оштрафував волинянина, який скоїв автопригоду і втік Суд оштрафував волинянина, який скоїв автопригоду і втік
05 лютий, 12:42
Волинянин погрожував жінці спалити хату, але в суді різко розкаявся Волинянин погрожував жінці спалити хату, але в суді різко розкаявся
01 лютий, 18:31
Волинянин заборгував аліментів на 270 тисяч Волинянин заборгував аліментів на 270 тисяч
31 січень, 19:17
Міськрада на Волині незаконно привласнила ліс на 3 мільярди, - прокуратура Міськрада на Волині незаконно привласнила ліс на 3 мільярди, - прокуратура
31 січень, 18:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин, який облаяв поліцейського, обійшовся штрафом у 170 гривень
Сьогодні, 18:49
 0
Як зберегти ментальне здоров’я в умовах війни та відповідальності за бізнес: поради психолога
Сьогодні, 18:26
 0
На війні поліг Сергій Куделя з Луцької громади
Сьогодні, 18:02
 0
Загинув, але врятував 8 побратимів: у музеї відкрили виставку про Героя з Волині
Сьогодні, 18:01
 0
Фірма депутата Волиньради отримала ще 5 мільйонів за ремонт вулиць
Сьогодні, 17:43
 0
Медіа
відео
1/8