Волинянина за п’яну їзду оштрафували та позбавили прав





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Суддя Рожищенського районного суду Іван Сіліч розглянув матеріали, які надійшли від відділу поліцейської діяльності №1 (місто Рожище), про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого затримали п'яним за кермом.



Підсудний у селі Вітоніж Доросинівської громади керував автомобілем BMW, маючи явні ознаки алкогольного сп'яніння: різкий запах алкоголю з ротової порожнини. Від проходження медичного огляду на стан алкогольного сп'яніння на місці зупинки за допомогою газоаналізатора «Драгер» або в медичному закладі відмовився.



У судовому засіданні чоловік вину у вчиненні правопорушення визнав повністю.



Суддя постановив визнати водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу та накласти на нього штраф в розмірі 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.



Також він має сплатити 605 гривень судового збору в дохід держави.



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