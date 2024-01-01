Волинянина за п’яну їзду оштрафували та позбавили прав
Сьогодні, 18:49
На 17 тисяч гривень суд оштрафував волинянина, який напідпитку сів за кермо автомобіля.
Про це повідомляє Район.Рожище.
Суддя Рожищенського районного суду Іван Сіліч розглянув матеріали, які надійшли від відділу поліцейської діяльності №1 (місто Рожище), про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого затримали п'яним за кермом.
Підсудний у селі Вітоніж Доросинівської громади керував автомобілем BMW, маючи явні ознаки алкогольного сп'яніння: різкий запах алкоголю з ротової порожнини. Від проходження медичного огляду на стан алкогольного сп'яніння на місці зупинки за допомогою газоаналізатора «Драгер» або в медичному закладі відмовився.
У судовому засіданні чоловік вину у вчиненні правопорушення визнав повністю.
Суддя постановив визнати водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу та накласти на нього штраф в розмірі 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.
Також він має сплатити 605 гривень судового збору в дохід держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Район.Рожище.
Суддя Рожищенського районного суду Іван Сіліч розглянув матеріали, які надійшли від відділу поліцейської діяльності №1 (місто Рожище), про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого затримали п'яним за кермом.
Підсудний у селі Вітоніж Доросинівської громади керував автомобілем BMW, маючи явні ознаки алкогольного сп'яніння: різкий запах алкоголю з ротової порожнини. Від проходження медичного огляду на стан алкогольного сп'яніння на місці зупинки за допомогою газоаналізатора «Драгер» або в медичному закладі відмовився.
У судовому засіданні чоловік вину у вчиненні правопорушення визнав повністю.
Суддя постановив визнати водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу та накласти на нього штраф в розмірі 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.
Також він має сплатити 605 гривень судового збору в дохід держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Передчасно помер директор табору «Ровесник» та Луцького центру науково-технічної творчості
Сьогодні, 19:39
На Волині безвісти зникла жінка: водолази обстежують річку Луга
Сьогодні, 18:58
Волинянина за п’яну їзду оштрафували та позбавили прав
Сьогодні, 18:49
Командир окупантів потрапив в Україні за ґрати на 15 років
Сьогодні, 18:23