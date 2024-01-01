Волинянина за п’яну їзду оштрафували та позбавили прав

Волинянина за п’яну їзду оштрафували та позбавили прав
На 17 тисяч гривень суд оштрафував волинянина, який напідпитку сів за кермо автомобіля.

Про це повідомляє Район.Рожище.

Суддя Рожищенського районного суду Іван Сіліч розглянув матеріали, які надійшли від відділу поліцейської діяльності №1 (місто Рожище), про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого затримали п'яним за кермом.

Підсудний у селі Вітоніж Доросинівської громади керував автомобілем BMW, маючи явні ознаки алкогольного сп'яніння: різкий запах алкоголю з ротової порожнини. Від проходження медичного огляду на стан алкогольного сп'яніння на місці зупинки за допомогою газоаналізатора «Драгер» або в медичному закладі відмовився.

У судовому засіданні чоловік вину у вчиненні правопорушення визнав повністю.

Суддя постановив визнати водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу та накласти на нього штраф в розмірі 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

Також він має сплатити 605 гривень судового збору в дохід держави.

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Теги: суд, Волинь
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