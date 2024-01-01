Волинянина за п’яну їзду оштрафували на 17 тисяч
Сьогодні, 19:16
На Волині суд оштрафував на 17 тисяч гривень чоловіка, який сів за кермо автівки у стані алкогольного сп’яніння.
Про це йдеться у постанові Рожищенського райсуду від 17 січня, передає Район.Рожище.
Суддя Рожищенського районного суду Іван Сіліч розглянув матеріали, які надійшли від відділу поліцейської діяльності №1 (місто Рожище), про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого затримали за кермом з ознаками наркотичного сп'яніння.
Підсудний 28 грудня, о 23:51, в селі Забара Рожищенської громади, керував авто MAZDA з явними ознаками наркотичного сп'яніння: порушення мови, координації рухів, зіниці очей не реагували на світло. Від проходження в установленому порядку медичного огляду для визначення стану наркотичного сп'яніння відмовився.
У судовому засіданні чоловік вину у вчиненні правопорушення визнав повністю.
Згідно з відомостями Головного сервісного центру МВС від 3 січня, посвідчення водія у чоловіка відсутнє.
Суддя постановив визнати його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу та накласти 17 000 гривень штрафу без позбавлення права керування транспортними засобами. Також він має сплатити 605 гривень судового збору в дохід держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у постанові Рожищенського райсуду від 17 січня, передає Район.Рожище.
Суддя Рожищенського районного суду Іван Сіліч розглянув матеріали, які надійшли від відділу поліцейської діяльності №1 (місто Рожище), про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого затримали за кермом з ознаками наркотичного сп'яніння.
Підсудний 28 грудня, о 23:51, в селі Забара Рожищенської громади, керував авто MAZDA з явними ознаками наркотичного сп'яніння: порушення мови, координації рухів, зіниці очей не реагували на світло. Від проходження в установленому порядку медичного огляду для визначення стану наркотичного сп'яніння відмовився.
У судовому засіданні чоловік вину у вчиненні правопорушення визнав повністю.
Згідно з відомостями Головного сервісного центру МВС від 3 січня, посвідчення водія у чоловіка відсутнє.
Суддя постановив визнати його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу та накласти 17 000 гривень штрафу без позбавлення права керування транспортними засобами. Також він має сплатити 605 гривень судового збору в дохід держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 січня
Сьогодні, 20:00
Волинянина за п’яну їзду оштрафували на 17 тисяч
Сьогодні, 19:16
СБУ вполювала 4 російських пропагандистів
Сьогодні, 18:22
Військові отримали нову партію допомоги з Луцька
Сьогодні, 18:03
Поліцейські з Волині знищили на фронті російську бронетехніку
Сьогодні, 17:49