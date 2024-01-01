Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі мокрий сніг та дощ, вдень невеликий дощ. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

В області – хмарно з проясненнями. Вночі мокрий сніг та дощ, вдень невеликий дощ. Ожеледиця. Вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, місцями ожеледь. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.


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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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