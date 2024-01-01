Лучани скаржаться на непосипані тротуари. ВІДЕО

Лучани скаржаться на непосипані тротуари. ВІДЕО
За три дні, 19, 20, та 22 січня, на "гарячу лінію" у Луцьку надійшло 53 звернення від громадян щодо слизьких тротуарів.

Про це Суспільному розповіла директорка департаменту Центру надання адміністративних послуг Лариса Карп’як.

Тротуари посипані не скрізь, розповіли жителі Луцька, з якими поспілкувалися журналісти.

"Нічого не посипано. Як іду — ледве візочок везу. Вийшла з зупинки, видно, що все блищить, йти неможливо. Ще на дорозі десь, як ідеш по обочині — то ще більш-менш, а як тільки в двори, то все, — говорить лучанка Вікторія.

На непосипані тротуари скаржаться жителі різних мікрорайонів Луцька.

"В дворах в нас на Конякіна посипано. Подивіться, що робиться – хоч би де, до магазина як хто має перейти? Катастрофа.... Пісок, якось рятувати людей треба", — каже жителька обласного центру Неля.

Лучанка Неля говорить: тягнути дитячий візочок по слизькій дорозі важко.

Посипати тротуари піском та протиожеледними сумішами на прибудинкових територіях мають ОСББ або компанії-управителі, розповів керівник департаменту житлово-комунального господарства Луцька Микола Осіюк.

Зі слів чиновника, тротуари та дороги, за які відповідає департамент, посипані і там зауважень до комунальників у нього немає.

"Звичайно, були скарги від мешканців на міжбудинкові проходи, заїзди до будинків, прибудинкові території в багатьох місцях – це відноситься до компетенції утримання прибудинкових територій", — зазначив Осіюк.

Зі слів керівника департаменту, комунальники направлять інформацію про непосипані міжбудинкові території на адресу муніципальної варти міста, яка стежить за дотриманням правил благоустрою.


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Теги: Волинь, Луцьк, ожеледиця, слизькі тротуари
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