Лучани скаржаться на непосипані тротуари. ВІДЕО





Про це Лариса Карп’як.



Тротуари посипані не скрізь, розповіли жителі Луцька, з якими поспілкувалися журналісти.



"Нічого не посипано. Як іду — ледве візочок везу. Вийшла з зупинки, видно, що все блищить, йти неможливо. Ще на дорозі десь, як ідеш по обочині — то ще більш-менш, а як тільки в двори, то все, — говорить лучанка Вікторія.



На непосипані тротуари скаржаться жителі різних мікрорайонів Луцька.



"В дворах в нас на Конякіна посипано. Подивіться, що робиться – хоч би де, до магазина як хто має перейти? Катастрофа.... Пісок, якось рятувати людей треба", — каже жителька обласного центру Неля.



Лучанка Неля говорить: тягнути дитячий візочок по слизькій дорозі важко.



Посипати тротуари піском та протиожеледними сумішами на прибудинкових територіях мають ОСББ або компанії-управителі, розповів керівник департаменту житлово-комунального господарства Луцька Микола Осіюк.



Зі слів чиновника, тротуари та дороги, за які відповідає департамент, посипані і там зауважень до комунальників у нього немає.



"Звичайно, були скарги від мешканців на міжбудинкові проходи, заїзди до будинків, прибудинкові території в багатьох місцях – це відноситься до компетенції утримання прибудинкових територій", — зазначив Осіюк.



Зі слів керівника департаменту, комунальники направлять інформацію про непосипані міжбудинкові території на адресу муніципальної варти міста, яка стежить за дотриманням правил благоустрою.





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