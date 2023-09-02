Громади з Волині передали військовим на фронт вантажівку, квадрокоптери, зарядні станції та генератори

Громади з Волині передали військовим на фронт вантажівку, квадрокоптери, зарядні станції та генератори
Підрозділи Волинської бригади тероборони, який виконує бойові завдання на сході України, отримали техніку та засоби, придбані коштом громад Волині.

Про це повідомляють у 100 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ.

Зокрема, від громади Нововолинська на фронт прибула вантажівка IVECO з бортовою платформою та краном-маніпулятором, 10 квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Thermal, сім квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Enterprise, п’ять зарядних станцій EcoFlow, п’ять дизельних генераторів, 12 комплектів Alientech DUO II та дві виносні антени Avenger.

Своєю чергою, коштом громади Володимира придбано три квадрокоптери DJI MAVIC 3 Classic, три зарядні станції EcoFlow, обігрівач Webasto, електропили, сокири, газові плити з балонами до них, медикаменти, одяг, продукти харчування та інші необхідні речі.

А за рухунок субвенції «Соцеконом» – за підтримки народного депутата Ігоря Гузя – придбано безпілотний авіаційний комплекс «Чаклун» та дев’ять квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Pro RC.

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Теги: Волинь, тероборона, 100 ОБрТрО, війна, допомога
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