Громади з Волині передали військовим на фронт вантажівку, квадрокоптери, зарядні станції та генератори
Сьогодні, 21:16
Підрозділи Волинської бригади тероборони, який виконує бойові завдання на сході України, отримали техніку та засоби, придбані коштом громад Волині.
Про це повідомляють у 100 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ.
Зокрема, від громади Нововолинська на фронт прибула вантажівка IVECO з бортовою платформою та краном-маніпулятором, 10 квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Thermal, сім квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Enterprise, п’ять зарядних станцій EcoFlow, п’ять дизельних генераторів, 12 комплектів Alientech DUO II та дві виносні антени Avenger.
Своєю чергою, коштом громади Володимира придбано три квадрокоптери DJI MAVIC 3 Classic, три зарядні станції EcoFlow, обігрівач Webasto, електропили, сокири, газові плити з балонами до них, медикаменти, одяг, продукти харчування та інші необхідні речі.
А за рухунок субвенції «Соцеконом» – за підтримки народного депутата Ігоря Гузя – придбано безпілотний авіаційний комплекс «Чаклун» та дев’ять квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Pro RC.
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Про це повідомляють у 100 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ.
Зокрема, від громади Нововолинська на фронт прибула вантажівка IVECO з бортовою платформою та краном-маніпулятором, 10 квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Thermal, сім квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Enterprise, п’ять зарядних станцій EcoFlow, п’ять дизельних генераторів, 12 комплектів Alientech DUO II та дві виносні антени Avenger.
Своєю чергою, коштом громади Володимира придбано три квадрокоптери DJI MAVIC 3 Classic, три зарядні станції EcoFlow, обігрівач Webasto, електропили, сокири, газові плити з балонами до них, медикаменти, одяг, продукти харчування та інші необхідні речі.
А за рухунок субвенції «Соцеконом» – за підтримки народного депутата Ігоря Гузя – придбано безпілотний авіаційний комплекс «Чаклун» та дев’ять квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Pro RC.
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