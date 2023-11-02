Лучанин завоював золото на чемпіонаті України з легкої атлетики
Сьогодні, 21:58
Данило Даниленко з Луцька став переможцем всеукраїнської першості в Києві.
Командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні, чемпіонат України з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів відбувся на столичному манежі 20–21 січня, - пише Спорт на районі.
Волиняни здобули нагороди в багатоборстві та спортивній ходьбі, а Данило Даниленко став найкращим у бігові на 400 метрів.
У бігові на 400 метрів змагалося 52 спортсмени, які були розділені на 13 забігів. Даниленко з часом 48.10 виборов золото першості. Представник Сумської області Ярослав Демченко завоював срібло з часом 49.08. А бронза дісталася киянинові Нікіті Родченкову (49.10).
У дисципліні також змагалися волиняни Олег Дударчук (час 53.00) і Ярослав Окапінський (час 53.18), які в загальному заліку фінішували в межах тридцятки найспритніших бігунів. Обоє спортсменів установили особисті рекорди на дистанції 400 метрів.
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Командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні, чемпіонат України з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів відбувся на столичному манежі 20–21 січня, - пише Спорт на районі.
Волиняни здобули нагороди в багатоборстві та спортивній ходьбі, а Данило Даниленко став найкращим у бігові на 400 метрів.
У бігові на 400 метрів змагалося 52 спортсмени, які були розділені на 13 забігів. Даниленко з часом 48.10 виборов золото першості. Представник Сумської області Ярослав Демченко завоював срібло з часом 49.08. А бронза дісталася киянинові Нікіті Родченкову (49.10).
У дисципліні також змагалися волиняни Олег Дударчук (час 53.00) і Ярослав Окапінський (час 53.18), які в загальному заліку фінішували в межах тридцятки найспритніших бігунів. Обоє спортсменів установили особисті рекорди на дистанції 400 метрів.
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