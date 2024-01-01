Розмальовані уламки ракет, прапори, гільзи: воботи волинян представили на виставці в Литві

Розмальовані уламки ракет, прапори, гільзи: воботи волинян представили на виставці в Литві
Волинські волонтери зі спілкою українських студентів відкрили у Свято-Троїцькому монастирі у литовському місті Вільнюс виставку військових трофеїв "Металевий відблиск".

Про це в коментарі Суспільному розповіла співорганізаторка виставки Віра Шварцкоп.

З її слів, із Волині на офіційному відкритті виставки було десятеро людей: п'ятеро волонтерів громадської організації "Самооборона" з міста Рожище та діти з дитячого волонтерського батальйону "Бандерівці", троє з яких є авторами деяких робіт.

Участь в офіційному відкритті виставки взяли віцеспікер сеймасу Литовської Республіки Паулюс Саударгас, радниця віцеспікера Лаура Ґрадескєнє та заступник посла України в Литві Віктор Гамоцький.

На виставці представили понад 150 розмальованих уламків зброї та ракет, з якої російська армію обстрілювала Харківську, Запорізьку та Донецьку області. Серед експонатів, котрі розмалювали діти з Рожищенської громади, представлені розписані прапори, тубуси з гранатометів, фрагменти ракет, гільзи тощо.

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Теги: війна, мистецтво, Литва, Україна, Волинь
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