Розмальовані уламки ракет, прапори, гільзи: воботи волинян представили на виставці в Литві
Сьогодні, 22:51
Волинські волонтери зі спілкою українських студентів відкрили у Свято-Троїцькому монастирі у литовському місті Вільнюс виставку військових трофеїв "Металевий відблиск".
Про це в коментарі Суспільному розповіла співорганізаторка виставки Віра Шварцкоп.
З її слів, із Волині на офіційному відкритті виставки було десятеро людей: п'ятеро волонтерів громадської організації "Самооборона" з міста Рожище та діти з дитячого волонтерського батальйону "Бандерівці", троє з яких є авторами деяких робіт.
Участь в офіційному відкритті виставки взяли віцеспікер сеймасу Литовської Республіки Паулюс Саударгас, радниця віцеспікера Лаура Ґрадескєнє та заступник посла України в Литві Віктор Гамоцький.
На виставці представили понад 150 розмальованих уламків зброї та ракет, з якої російська армію обстрілювала Харківську, Запорізьку та Донецьку області. Серед експонатів, котрі розмалювали діти з Рожищенської громади, представлені розписані прапори, тубуси з гранатометів, фрагменти ракет, гільзи тощо.
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Про це в коментарі Суспільному розповіла співорганізаторка виставки Віра Шварцкоп.
З її слів, із Волині на офіційному відкритті виставки було десятеро людей: п'ятеро волонтерів громадської організації "Самооборона" з міста Рожище та діти з дитячого волонтерського батальйону "Бандерівці", троє з яких є авторами деяких робіт.
Участь в офіційному відкритті виставки взяли віцеспікер сеймасу Литовської Республіки Паулюс Саударгас, радниця віцеспікера Лаура Ґрадескєнє та заступник посла України в Литві Віктор Гамоцький.
На виставці представили понад 150 розмальованих уламків зброї та ракет, з якої російська армію обстрілювала Харківську, Запорізьку та Донецьку області. Серед експонатів, котрі розмалювали діти з Рожищенської громади, представлені розписані прапори, тубуси з гранатометів, фрагменти ракет, гільзи тощо.
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