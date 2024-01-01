Волинські боксерки здобули медалі на міжнародному турнірі в Угорщині. ФОТО

Волинські боксерки здобули медалі на міжнародному турнірі в Угорщині. ФОТО
Волинські спортсменки посіли призові місця на престижному турнірі в угорському місті Деберцен.

В сусідній країні відбувся міжнародний турнір з боксу "Меморіал Іштвана Бочкаї". Про це повідомляє Волинська федерація боксу.

У змаганнях взяли участь 11 національних збірних команд. У складі Національної збірної команди України приймали участь дві вихованки волинського боксу.

Ковельчанка Тетяна Коб у ваговій категорії 50 кг здобула бронзову нагороду. Любомильчанка Анастасія Саранюк у ваговій категорії 70 кг виборола срібну медаль.

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Теги: Волинь, спорт, Угорщина
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