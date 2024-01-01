Волинські боксерки здобули медалі на міжнародному турнірі в Угорщині. ФОТО





В сусідній країні відбувся міжнародний турнір з боксу "Меморіал Іштвана Бочкаї". Про це повідомляє Волинська федерація боксу.



У змаганнях взяли участь 11 національних збірних команд. У складі Національної збірної команди України приймали участь дві вихованки волинського боксу.



Ковельчанка Тетяна Коб у ваговій категорії 50 кг здобула бронзову нагороду. Любомильчанка Анастасія Саранюк у ваговій категорії 70 кг виборола срібну медаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські спортсменки посіли призові місця на престижному турнірі в угорському місті Деберцен.В сусідній країні відбувся міжнародний турнір з боксу "Меморіал Іштвана Бочкаї". Про це повідомляє Волинська федерація боксу.У змаганнях взяли участь 11 національних збірних команд. У складі Національної збірної команди України приймали участь дві вихованки волинського боксу.Ковельчанкау ваговій категорії 50 кг здобула бронзову нагороду. Любомильчанкау ваговій категорії 70 кг виборола срібну медаль.

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