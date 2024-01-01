23 січня на Волині: гортаючи календар

23 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає журналіст та волонтер Наталія Толмачова (на фото).

23 листопада іменини у тих, хто носить ім’я Родіон, Георгій, Костянтин.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм миру, здоров’я, радості й достатку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
23 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські боксерки здобули медалі на міжнародному турнірі в Угорщині. ФОТО
22 січень, 23:17
Країни ЄС погодили використання заморожених активів Росії, – Боррель
22 січень, 23:17
Розмальовані уламки ракет, прапори, гільзи: воботи волинян представили на виставці в Литві
22 січень, 22:51
Втікачу Гринкевичу присудили тримання під вартою
22 січень, 22:19
Схожі новини
19 січня на Волині: гортаючи календар 19 січня на Волині: гортаючи календар
19 січень, 00:00
17 січня на Волині: гортаючи календар 17 січня на Волині: гортаючи календар
17 січень, 00:00
13 січня на Волині: гортаючи календар 13 січня на Волині: гортаючи календар
13 січень, 00:00
11 січня на Волині: гортаючи календар 11 січня на Волині: гортаючи календар
11 січень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
23 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Країни ЄС погодили використання заморожених активів Росії, – Боррель
22 січень, 23:17
 0
Волинські боксерки здобули медалі на міжнародному турнірі в Угорщині. ФОТО
22 січень, 23:17
 0
Розмальовані уламки ракет, прапори, гільзи: воботи волинян представили на виставці в Литві
22 січень, 22:51
 0
Втікачу Гринкевичу присудили тримання під вартою
22 січень, 22:19
 0
Медіа
відео
1/8