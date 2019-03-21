На Волині знайшли чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві та махінаціях з автомобілями
Сьогодні, 02:17
На Волині правоохоронці відшукали чоловіка, якого обвинувачують у шахрайстві та знищенні, підробці агрегатів вузлів транспортного засобу.
Про це повідомляють у Камінь-Каширському районному відділі поліції.
Оперативники Управління карного розшуку ГУНП у Волинській області спільно з маневицькими оперативниками встановили місце перебування особи, яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст.290 КК України(за скоєння шахрайств та знищення, підробку агрегатів вузлів транспортного засобу).
На підставі ухвали Маневицького районного суду правопорушника затримано з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.
20 січня Камінь-Каширський районний суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів.
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Про це повідомляють у Камінь-Каширському районному відділі поліції.
Оперативники Управління карного розшуку ГУНП у Волинській області спільно з маневицькими оперативниками встановили місце перебування особи, яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст.290 КК України(за скоєння шахрайств та знищення, підробку агрегатів вузлів транспортного засобу).
На підставі ухвали Маневицького районного суду правопорушника затримано з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.
20 січня Камінь-Каширський районний суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів.
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