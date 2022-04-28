ЄС може урізати фінансову допомогу Словаччині

ЄС може урізати фінансову допомогу Словаччині
Словаччина може опинитись під фінансовими санкціями в разі ухвалення реформ, що підважують верховенство права.

Про це заявила віцепрезидент Європейської комісії з питань цінностей і прозорості Вера Юрова в інтерв’ю AFP, - пише Кореспондент.

Вона зазначила, що згідно з законодавством ЄС, "держава, яка не гарантує захист від корупції, не може отримувати фінансування".

Юрова закликала словацький уряд Роберта Фіцо провести широкі консультації щодо реформ, додавши, що система прокуратури "повинна бути абсолютно аполітичною".

Також вона закликала переглянути суперечливу кримінальну реформу.

"Проблеми виникають, коли переможець на виборах намагається мати якомога більший вплив на питання, на які не повинна впливати державна політика, відповідно до принципу верховенства права", - зазначила Юрова.

Нагадаємо, прем’єр Словаччини вважає Україну не готовою до переговорів про вступ у ЄС

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Теги: Словаччина, фінансування, ЄС
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