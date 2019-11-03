За «Старий Луцьк» гратиме ексгравець національної збірної та призер чемпіонату світу FIBA 3x3

За «Старий Луцьк» гратиме ексгравець національної збірної та призер чемпіонату світу FIBA 3x3
БК «Старий Луцьк-Університет» поповнився двома новачками, якими стали досвідчені баскетболісти Олександр Кольченко та Дмитро Липовцев.

Про це повідомили у баскетбольному клубі.

Екс-гравець національної збірної України Олександр Кольченко та призер чемпіонатів світу та Європи з баскетболу 3х3 Дмитро Липовцев – гравці нашого клубу.

В цьому сезоні Кольченко виступав в складі «Будівельника», де за 10 матчів в середньому набирав 11,2 очка, 2,5 підбирання та 1,9 передачі. Також Олександр грав за «Хімік», «Азовмаш», «Політехніку-Галичину», «Черкаські Мавпи» та «Тернопіль».

37-річний Дмитро Липовцев розпочинав сезон в БК «Запоріжжя», за який провів 12 матчів, набираючи 6,1 очка за 21 хвилину на паркеті. Окрім цього, грав за «Говерлу», «Кривбас», «Черкаські Мавпи» та «Харківські Соколи». У складі національної збірної України з баскетболу 3х3 виграв дві бронзові медалі на Чемпіонаті світу FIBA 3x3 2012 в Афінах, Греція, і бронзу на Кубку Європи FIBA 3x3 2017 в Амстердамі,

Обидва гравці зможуть дебютувати за нашу команду вже під час баблу у Черкасах.

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Теги: спорт, баскетбол, Старий Луцьк, Волинь
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