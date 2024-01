Волинська громада хоче придбати дронів, батарей та ретрансляторів на 3 мільйони

У Володимирській територіальній громаді хочуть витратити 3 мільйони гривень на придбання квадрокоптерів та інших необхідних речей для військових.Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.Так, у громаді оголосили тендер на платформі публічних закупівель PROZORRO на суму 2 мільйони 140 тисяч гривень, за які плануємо придбати 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo та 10 дронів DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo with DJI RC.Найближчим часом також буде оголошено іще один тендер на придбання батарей, ретрансляторів та радіостанцій. Отже, загальна сума, яку наразі виділяє громада, складає 3 мільйони гривень."На цьому не припиняємо підтримувати збройні сили, адже під час розподілу вільних лишків бюджету левову частку цих коштів буде спрямовано на допомогу військовим. Маємо робити усе, аби наші захисники здобули перемогу та повернулись додому неушкодженими", - написав міський голова.Також очільник міста нагадав, що торік на підтримку сил безпеки та оборони було спрямовано 309 мільйонів гривень бюджету громади.