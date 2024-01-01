Волинське місто купило для воїнів 6 квадрокоптерів на 1,2 мільйона

Волинське місто купило для воїнів 6 квадрокоптерів на 1,2 мільйона
Виконавчий комітет Нововолинської міської ради за бюджетні кошти громади придбав для захисників шість квадрокоптерів DJI Mavic 3T з вбудованим тепловізійним датчиком.

Про це стало відомо з сайту «Прозоро», - пише БУГ.

Вартість закупівлі склала 1 205 940 грн. Участь в аукціоні брало 4 учасники. Перемогло ТзОВ “ЕН ДЖІ ПОН”.

Mavic 3T оснащений тепловізором і камерою із зумом. Тому ці дрони можуть працювати й уночі. Вони дозволять українським силам проводити розвідку, наводити артилерію та знищувати російську військову техніку.

Нагадаємо, на початку року в бюджеті Нововолинської громади заклали 10 мільйонів гривень на підтримку військових. У березні додатково виділили ще 29 мільйонів гривень.

Загалом у 2023 році Нововолинська громада передала 70 млн на потреби військових.

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Теги: війна, допомога, збір, гроші, квадрокоптери
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