Волинське місто купило для воїнів 6 квадрокоптерів на 1,2 мільйона





Про це стало відомо з сайту «Прозоро», - пише



Вартість закупівлі склала 1 205 940 грн. Участь в аукціоні брало 4 учасники. Перемогло ТзОВ “ЕН ДЖІ ПОН”.



Mavic 3T оснащений тепловізором і камерою із зумом. Тому ці дрони можуть працювати й уночі. Вони дозволять українським силам проводити розвідку, наводити артилерію та знищувати російську військову техніку.



Нагадаємо, на початку року в бюджеті Нововолинської громади заклали 10 мільйонів гривень на підтримку військових. У березні додатково виділили ще 29 мільйонів гривень.



Загалом у 2023 році Нововолинська громада передала 70 млн на потреби військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виконавчий комітет Нововолинської міської ради за бюджетні кошти громади придбав для захисників шість квадрокоптерів DJI Mavic 3T з вбудованим тепловізійним датчиком.Про це стало відомо з сайту «Прозоро», - пише БУГ. Вартість закупівлі склала 1 205 940 грн. Участь в аукціоні брало 4 учасники. Перемогло ТзОВ “ЕН ДЖІ ПОН”.Mavic 3T оснащений тепловізором і камерою із зумом. Тому ці дрони можуть працювати й уночі. Вони дозволять українським силам проводити розвідку, наводити артилерію та знищувати російську військову техніку.Нагадаємо, на початку року в бюджеті Нововолинської громади заклали 10 мільйонів гривень на підтримку військових. У березні додатково виділили ще 29 мільйонів гривень.Загалом у 2023 році Нововолинська громада передала 70 млн на потреби військових.

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