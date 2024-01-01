У місті на Волині заборонили годувати голубів біля фотостенда на честь загиблих Героїв

У місті на Волині заборонили годувати голубів біля фотостенда на честь загиблих Героїв
Біля дошки пам'яті на честь загиблих Героїв встановили табличку із забороною годувати голубів.

Про це повідомили у Володимирській міській раді.

“Шановні мешканці! Не годуйте голубів біля дошки пам’яті” – йдеться на табличці.

Як відомо, увагу на цю проблему звернули рідні загиблих військовослужбовців на останній зустрічі з міським головою Ігорем Пальонкою. Матерям та дружинам Героїв боляче дивитись, коли таке пам’ятне місце належно не пошановане містянами, які продовжують готувати голубів у безпосередній близькості від дошки.

Відповідно майданчик, на якому часто проходять пам’ятні заходи забруднений пташиним послідом. Також голуби, які часто сідають на дошку, скидають звідти квіти та лампадки.

"Тож, шановні володимирчани та гості міста, просимо зважати на думку родин загиблих Героїв і припинити годувати голубів біля дошки пам’яті! Ми повинні щодня пам’ятати, якою дорогою ціною дається кожен прожитий день у вільній та незалежній Україні, шануючи пам’ять тих, хто не пошкодував себе заради нашого мирного майбутнього", - йдеться на сторінці міськради.

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Теги: Володимир, Волинь, Герої, пам'ять
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