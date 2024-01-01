На Волині другий рік працює завод з виробництва олії, який переїхав з Харківщини





Як розповів



Андрій Тараненко пригадує: обладнання із Харківщини довелося перевозити під постійними обстрілами, бо лінія фронту проходила за декілька кілометрів.



"Весь вересень 2022 року продовжувався демонтаж обладнання та перевезення його залізницею на Волинь. Якщо оцінювати, що було складніше: перевести обладнання чи його змонтувати. То все було складно, але з цим всім вдалося впоратись", — каже власник підприємства.



У Нововолинську Андрій Тараненко придбав приміщення старої котельні та переобладнав його під виробничі цехи. На це, з його слів, знадобилося понад пів року.



На повну потужність завод запрацював у вересні 2023 року, розповів заступник директора з виробництва Андрій Кальницький, який контролює процес переробки соняшника.



"Довелося дещо міняти. Добре, що приїхали спеціалісти з Харкова, які допомагали монтувати це обладнання. Так як нас всі люди в цьому нові, старалися навчити нас", — каже заступник директора з виробництва.



Зі слів Андрія Кальницького, наразі завод працює у дві зміни по 12 годин: у кожній зміні по шестеро працівників.



"Система напівавтоматизована, так що багато людей нам просто не потрібно. Це для мене нова спеціальність, тож також вчуся, а сам за спеціальністю — технолог буріння свердловин, нафти й газу", — зазначив заступник директора.



За добу на підприємстві переробляють до 60 тонн соняшника. Очищену олію відправляють на аналіз в лабораторію.



"Перевіряємо на прийомі соняшника на жирність, на вологу, на протеїн, на клітковину. Якщо все добре, на продаж іде. Працювала там само на олійному заводі, так само в лабораторії", — розповіла технологиня Яна Тимофієва.



Олію реалізовують у Волинській і Львівській областях. Зі слів заступника директора, на заводі — безвідходне виробництво: з лушпиння виготовляють брикети для твердопаливних котлів, а в планах — збільшення потужностей переробки й будівництво складу для зберігання соняшника.



Як розповіла начальниця управління обласного центру зайнятості Оксана Меріда, наприкінці 2022 року релоковане з Харківщини підприємство отримало мікрогрант на суму 250 тисяч гривень на придбання преса-грануляторника.



З її слів, на початку повномасштабної війни на Волинь переїхали 12 підприємств, а зараз лишилося шість: із Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Другий рік у Нововолинську працює завод із виробництва олії. Підприємство евакуювали з міста Чугуїв на Харківщині восени 2022.Як розповів Суспільному власник заводу, бізнес збудував і запустив влітку 2021 року. Волинь для релокації обрав, бо в області збільшують площі соняшнику.пригадує: обладнання із Харківщини довелося перевозити під постійними обстрілами, бо лінія фронту проходила за декілька кілометрів."Весь вересень 2022 року продовжувався демонтаж обладнання та перевезення його залізницею на Волинь. Якщо оцінювати, що було складніше: перевести обладнання чи його змонтувати. То все було складно, але з цим всім вдалося впоратись", — каже власник підприємства.У Нововолинську Андрій Тараненко придбав приміщення старої котельні та переобладнав його під виробничі цехи. На це, з його слів, знадобилося понад пів року.На повну потужність завод запрацював у вересні 2023 року, розповів заступник директора з виробництва, який контролює процес переробки соняшника."Довелося дещо міняти. Добре, що приїхали спеціалісти з Харкова, які допомагали монтувати це обладнання. Так як нас всі люди в цьому нові, старалися навчити нас", — каже заступник директора з виробництва.Зі слів Андрія Кальницького, наразі завод працює у дві зміни по 12 годин: у кожній зміні по шестеро працівників."Система напівавтоматизована, так що багато людей нам просто не потрібно. Це для мене нова спеціальність, тож також вчуся, а сам за спеціальністю — технолог буріння свердловин, нафти й газу", — зазначив заступник директора.За добу на підприємстві переробляють до 60 тонн соняшника. Очищену олію відправляють на аналіз в лабораторію."Перевіряємо на прийомі соняшника на жирність, на вологу, на протеїн, на клітковину. Якщо все добре, на продаж іде. Працювала там само на олійному заводі, так само в лабораторії", — розповіла технологиняОлію реалізовують у Волинській і Львівській областях. Зі слів заступника директора, на заводі — безвідходне виробництво: з лушпиння виготовляють брикети для твердопаливних котлів, а в планах — збільшення потужностей переробки й будівництво складу для зберігання соняшника.Як розповіла начальниця управління обласного центру зайнятості, наприкінці 2022 року релоковане з Харківщини підприємство отримало мікрогрант на суму 250 тисяч гривень на придбання преса-грануляторника.З її слів, на початку повномасштабної війни на Волинь переїхали 12 підприємств, а зараз лишилося шість: із Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей.

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