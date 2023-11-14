Німеччина шукає ППО для України в держав Перської затоки

Анналена Бербок і Борис Пісторіус у листі до десятків країн анонсували глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.



Як повідомляє Дмитро Кулеба.



Лист німецьких міністрів звернений до країн-членів Альянсу, а також до "широкого кола партнерів, які не є членами НАТО". За даними FT, ідеться зокрема про арабські держави Перської затоки.



Бербок і Пісторіус в листі наголошують, що Росія намагається зруйнувати Одесу – чорноморське портове місто, яке вони назвали "економічною лінією життя" України – і Харків, а хвиля атак на енергетичну інфраструктуру завдала ще більшої шкоди, ніж взимку 2022-23 років.



"Ми повинні допомогти Україні захиститися від цього вбивчого нападу. Ми закликаємо вас провести інвентаризацію всіх систем протиповітряної оборони у ваших арсеналах і розглянути питання про те, що можна було б передати Україні – цілі системи або їх частини на постійній основі або на обмежений період", – йдеться в листі.



Барбок і Пісторіус зазначили, що ініціатива Німеччини насамперед спрямована на отримання більшої кількості систем Patriot для України, оскільки вони довели свою ефективність проти російських балістичних ракет.



Але, як розповіли FT поінформовані німецькі посадовці, Берлін також шукає інші системи ППО – такі як французько-італійські SAMP/T і американо-норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS.



У коментарі для Financial Times Дмитро Кулеба сказав, що Київ "дуже вдячний Німеччині за її лідерство в питанні протиповітряної оборони для України".



"Мало того, що вона надала власні системи Patriot та ракети, наші німецькі друзі активно шукають шляхи залучення інших країн, які можуть допомогти. Ми закликаємо всіх їх відповісти взаємністю на заклик Німеччини", – додав український міністр.



17-19 квітня Кулеба перебуває в Італії для участі в міністерській зустрічі "Групи семи", на якій, як повідомляла "ЄП", він обговорить надання Україні додаткових батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони для захисту від російського терору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністри закордонних справ і оборони Німеччиниу листі до десятків країн анонсували глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.Як повідомляє "Європейська правда" , текст листа отримала у своє розпорядження газета Financial Times, його зміст виданню підтвердив голова українського МЗСЛист німецьких міністрів звернений до країн-членів Альянсу, а також до "широкого кола партнерів, які не є членами НАТО". За даними FT, ідеться зокрема про арабські держави Перської затоки.Бербок і Пісторіус в листі наголошують, що Росія намагається зруйнувати Одесу – чорноморське портове місто, яке вони назвали "економічною лінією життя" України – і Харків, а хвиля атак на енергетичну інфраструктуру завдала ще більшої шкоди, ніж взимку 2022-23 років."Ми повинні допомогти Україні захиститися від цього вбивчого нападу. Ми закликаємо вас провести інвентаризацію всіх систем протиповітряної оборони у ваших арсеналах і розглянути питання про те, що можна було б передати Україні – цілі системи або їх частини на постійній основі або на обмежений період", – йдеться в листі.Барбок і Пісторіус зазначили, що ініціатива Німеччини насамперед спрямована на отримання більшої кількості систем Patriot для України, оскільки вони довели свою ефективність проти російських балістичних ракет.Але, як розповіли FT поінформовані німецькі посадовці, Берлін також шукає інші системи ППО – такі як французько-італійські SAMP/T і американо-норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS.У коментарі для Financial Times Дмитро Кулеба сказав, що Київ "дуже вдячний Німеччині за її лідерство в питанні протиповітряної оборони для України"."Мало того, що вона надала власні системи Patriot та ракети, наші німецькі друзі активно шукають шляхи залучення інших країн, які можуть допомогти. Ми закликаємо всіх їх відповісти взаємністю на заклик Німеччини", – додав український міністр.17-19 квітня Кулеба перебуває в Італії для участі в міністерській зустрічі "Групи семи", на якій, як повідомляла "ЄП", він обговорить надання Україні додаткових батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони для захисту від російського терору.

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