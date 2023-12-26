Військова з Волині після російського полону працює в луцькому ТЦК

Алла Сенченко мріє забути про взуття, яке мусила носити в російському таборі. Майже через рік після визволення мусить проходити реабілітацію.



Про це розповіли у сюжеті 12 каналу, - пише



З Аллою Сенченко журналісти зустрілися в Окольному замку Луцька на виставці «Вільні люди». Серед світлин 20-ти захисників та їхніх картин є і її фото та робота. на зустріч військовослужбовиця прийшла у сукні. Розповідає, що пошила її сама, бо є кравчиною з 25-річним стажем. Каже, що може пошити що завгодно аби було бажання та натхнення. На світлині фотографа Ігоря Дині Алла позує у формі власного крою.



Через війну пошиття одягу стало для неї лише хобі. У війську з 2018 року. Виконувала бойові завдання в зоні операції об'єднаних сил. Спочаткуповномасштабного вторгнення була мобілізована. У травні 22-го під час оборони Лиману на Донеччині життя захисниці поділилося на дві частини. 8 місяців і 11 днів Алла провела в полоні. Тепер неохоче, але переповідає про пережите насильство і як її намагалися зламати.



«Нам казали, що України немає, казали, щоб ми брали російський паспорт, тому що України немає. На це я їм сказала, що хочу отримати паспорт за місцем прописки», - каже Алла Сенченко.



Проте навіть у таких складних умовах захисниця намагалася адаптуватися - допомагали спогади.



«Найбільше мені подорожі давали. У вас можуть забирати все, ви можете остатись без нічого, але те, що у вас всередині, наповнення, у вас ніхто не забере, якщо ви не здастесь. А я не здавалась, я пішла всередину, я комфортно себе почувала, пристосувалась до тих умов», - каже військова.



Найскладніші спогади тепер про знущання. Минув уже рік, як вона повернулася з полону, але і досі мусить відвідувати центри реабілітації учасників бойових дій. У Луцьку тепер займається арт-терапією. Показує свою картину у стилі флюїд арт. Каже, що мистецтво допомагає висловити емоції і вплинути на свій психологічний стан.



Алла Сенченко зараз працює в ТЦК, одночасно, каже, дуже хоче повернутися до улюбленої справи. Тепер мріє створити колекцію індивідуального одягу для таких як вона жінок військових.



«Я би хотіла знайти таку золоту середину між зручністю І естетикою, щоб гарно було. Кожна жінка все-таки хоче вставати з жінкою Як би небуло чи вона військовослужбовець чи вона держслужбовець, вона все одно хоче бути елегантною, бути красивою», - додала Алла Сенченко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військова з Волині пережила російський полон, а нині працює у луцькому ТЦК.мріє забути про взуття, яке мусила носити в російському таборі. Майже через рік після визволення мусить проходити реабілітацію.Про це розповіли у сюжеті 12 каналу, - пише ВСН. З Аллою Сенченко журналісти зустрілися в Окольному замку Луцька на виставці «Вільні люди». Серед світлин 20-ти захисників та їхніх картин є і її фото та робота. на зустріч військовослужбовиця прийшла у сукні. Розповідає, що пошила її сама, бо є кравчиною з 25-річним стажем. Каже, що може пошити що завгодно аби було бажання та натхнення. На світлині фотографа Ігоря Дині Алла позує у формі власного крою.Через війну пошиття одягу стало для неї лише хобі. У війську з 2018 року. Виконувала бойові завдання в зоні операції об'єднаних сил. Спочаткуповномасштабного вторгнення була мобілізована. У травні 22-го під час оборони Лиману на Донеччині життя захисниці поділилося на дві частини. 8 місяців і 11 днів Алла провела в полоні. Тепер неохоче, але переповідає про пережите насильство і як її намагалися зламати.«Нам казали, що України немає, казали, щоб ми брали російський паспорт, тому що України немає. На це я їм сказала, що хочу отримати паспорт за місцем прописки», - каже Алла Сенченко.Проте навіть у таких складних умовах захисниця намагалася адаптуватися - допомагали спогади.«Найбільше мені подорожі давали. У вас можуть забирати все, ви можете остатись без нічого, але те, що у вас всередині, наповнення, у вас ніхто не забере, якщо ви не здастесь. А я не здавалась, я пішла всередину, я комфортно себе почувала, пристосувалась до тих умов», - каже військова.Найскладніші спогади тепер про знущання. Минув уже рік, як вона повернулася з полону, але і досі мусить відвідувати центри реабілітації учасників бойових дій. У Луцьку тепер займається арт-терапією. Показує свою картину у стилі флюїд арт. Каже, що мистецтво допомагає висловити емоції і вплинути на свій психологічний стан.Алла Сенченко зараз працює в ТЦК, одночасно, каже, дуже хоче повернутися до улюбленої справи. Тепер мріє створити колекцію індивідуального одягу для таких як вона жінок військових.«Я би хотіла знайти таку золоту середину між зручністю І естетикою, щоб гарно було. Кожна жінка все-таки хоче вставати з жінкою Як би небуло чи вона військовослужбовець чи вона держслужбовець, вона все одно хоче бути елегантною, бути красивою», - додала Алла Сенченко.

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