На Волині застосують графіки обмеження споживання електричної енергії: що це означає

Волинські енергетики поінформували, що з 08:00 до 22:00 18 квітня будуть застосовані графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) по 3-х чергах для промислових споживачів Волинської області .Такі графіки вводяться за командою диспетчера НЕК "Укренерго", - йдеться на сторінці "Волиньобленерго".Графіки обмеження споживання електричної потужності застосовуються у разі виникнення загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності та її дефіциту в ОЕС України або в її окремих частинах. Порядок застосування таких графіків передбачено Інструкцією про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання, затвердженою Наказом Міністерства палива та енергетики від 23.11.2006 №456.Графіки обмеження потужності не застосовуються до населення."Однак, закликаємо усіх споживачів допомогти енергосистемі України та з 08:00 до 22:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів: обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок. Просимо волинян зберігати холодний розум та спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного", - йдеться у повідомленні енергетиків.