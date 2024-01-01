На Волині застосують графіки обмеження споживання електричної енергії: що це означає
Сьогодні, 22:56
Волинські енергетики поінформували, що з 08:00 до 22:00 18 квітня будуть застосовані графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) по 3-х чергах для промислових споживачів Волинської області .
Такі графіки вводяться за командою диспетчера НЕК "Укренерго", - йдеться на сторінці "Волиньобленерго".
Графіки обмеження споживання електричної потужності застосовуються у разі виникнення загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності та її дефіциту в ОЕС України або в її окремих частинах. Порядок застосування таких графіків передбачено Інструкцією про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання, затвердженою Наказом Міністерства палива та енергетики від 23.11.2006 №456.
Графіки обмеження потужності не застосовуються до населення.
"Однак, закликаємо усіх споживачів допомогти енергосистемі України та з 08:00 до 22:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів: обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок. Просимо волинян зберігати холодний розум та спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного", - йдеться у повідомленні енергетиків.
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Такі графіки вводяться за командою диспетчера НЕК "Укренерго", - йдеться на сторінці "Волиньобленерго".
Графіки обмеження споживання електричної потужності застосовуються у разі виникнення загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності та її дефіциту в ОЕС України або в її окремих частинах. Порядок застосування таких графіків передбачено Інструкцією про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання, затвердженою Наказом Міністерства палива та енергетики від 23.11.2006 №456.
Графіки обмеження потужності не застосовуються до населення.
"Однак, закликаємо усіх споживачів допомогти енергосистемі України та з 08:00 до 22:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів: обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок. Просимо волинян зберігати холодний розум та спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного", - йдеться у повідомленні енергетиків.
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