18 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 18 квітня, у світі відзначають День пам'яток історії та культури, а православні віряни відзначають Четвер великого покаянного каного Андрія Критського.
У неділю, 18 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Феодора, Агафія, Феона, Марко, Платон, Юрій, Георгій, Зенон, Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• День вдалий для ворожіння, але взагалі вважається нещасливим.
• Не можна вживати спиртні напої.
• Варто утриматися від будівельних робіт та інших фізичних робіт.
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У неділю, 18 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Феодора, Агафія, Феона, Марко, Платон, Юрій, Георгій, Зенон, Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• День вдалий для ворожіння, але взагалі вважається нещасливим.
• Не можна вживати спиртні напої.
• Варто утриматися від будівельних робіт та інших фізичних робіт.
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Коментарі 1
Прочитайте уважно що ви пишете.17 квітня понеділок,18 квітня неділя?
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