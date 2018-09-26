Скільки потрібно відкладати для купівлі однокімнатної квартири у Луцьку





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При перерахунку вартості оренди на роки, необхідні для накопичення грошей на власне 1-кімнатне житло, для Києва цей показник складе 17 років. Тобто, якщо відкладати гроші, які щомісяця йдуть на оплату винайму "середнього" житла, на свою квартиру накопичити вдасться за 17 років.



Стільки років потрібно відкладати, щоб купити однокімнатну квартиру в Харкові, що є одним із найвищих показників по всій Україні. Більше, за даними аналітиків, лише в: Одесі, Сумах, Чернівцях – 20 років; Тернополі, Херсоні – 18 років.



Найменше збирати таким чином на квартиру доведеться у Запоріжжі. Там на це піде "лише" 9 років.



В обласному центрі Волинської області для придбання квартири знадобиться відкладати 12 років, в Рівному – 14, Львові – 16.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аналітики підрахували, скільки часу потрібно відкладати, щоб придбати власне житло в обласних центрах України.Про це повідомляє OBOZ.ua. При перерахунку вартості оренди на роки, необхідні для накопичення грошей на власне 1-кімнатне житло, для Києва цей показник складе 17 років. Тобто, якщо відкладати гроші, які щомісяця йдуть на оплату винайму "середнього" житла, на свою квартиру накопичити вдасться за 17 років.Стільки років потрібно відкладати, щоб купити однокімнатну квартиру в Харкові, що є одним із найвищих показників по всій Україні. Більше, за даними аналітиків, лише в: Одесі, Сумах, Чернівцях – 20 років; Тернополі, Херсоні – 18 років.Найменше збирати таким чином на квартиру доведеться у Запоріжжі. Там на це піде "лише" 9 років.В обласному центрі Волинської області для придбання квартири знадобиться відкладати 12 років, в Рівному – 14, Львові – 16.

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