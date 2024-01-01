60 мільярдів доларів та ATACMS: з'явився текст законопроєкту про допомогу Україні від США





Про це повідомляє



Документ передбачає надання нашій державі 60,84 мільярда доларів, із них понад 23 мільярда використають, щоб поповнити запаси американського озброєння.



На що ще підуть передбачені кошти:



️11,3 мільярдів доларів на поточні військові операції США в регіоні;

️13,8 мільярдів доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оборонних послуг.

️26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, яке надається Україні.



Іще законопроєкт має посилити нагляд через вимоги особистого моніторингу та передбачає угоду про повернення коштів за економічну підтримку України з боку США.



Можемо отримати ATACMS

Після дати набрання чинності президент США має надати Україні ракети ATACMS. Утім, якщо лідер США визначить, що передача ракетних комплексів великої дальності зашкодить нацбезпеці та інтересам Сполучених Штатів, то він може утримати таке надання,

– пише "Радіо Свобода".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Палата представників США оприлюднила текст додаткових законопроєктів про допомогу партнерам. Відповідно до нього, Україна може отримати понад 60 мільярдів доларів.Про це повідомляє 24 канал Документ передбачає надання нашій державі 60,84 мільярда доларів, із них понад 23 мільярда використають, щоб поповнити запаси американського озброєння.️11,3 мільярдів доларів на поточні військові операції США в регіоні;️13,8 мільярдів доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оборонних послуг.️26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, яке надається Україні.Іще законопроєкт має посилити нагляд через вимоги особистого моніторингу та передбачає угоду про повернення коштів за економічну підтримку України з боку США.Після дати набрання чинності президент США має надати Україні ракети ATACMS. Утім, якщо лідер США визначить, що передача ракетних комплексів великої дальності зашкодить нацбезпеці та інтересам Сполучених Штатів, то він може утримати таке надання,– пише "Радіо Свобода".

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